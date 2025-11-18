Ascultă Radio România Iași Live
Iași: Manifestare ştiinţifică internaţională dedicată tinerilor, organizată de Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2025, 12:03

Pentru a marca Ziua Cercetătorului Român, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” organizează în data de miercuri, 19 noiembrie a. c., cu începere de la ora 9.00, a 6-a ediție a manifestării „SCIENTIFIC COMMUNICATIONS OF YOUNG RESEARCHERS – OPEN DOOR TO THE FUTURE, MacroYouth ’2025”.

Evenimentul, cu participare internațională, este organizat de Școala Doctorală de Științe Chimice a Academiei Române – prin Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” –, în parteneriat cu Societatea de Chimie din România.

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” a agreat şi integrat, întotdeauna, conceptul “formation à et par la recherché” acordând atenţie prioritară tinerilor, dezvoltând punți de dialog cu aceştia, încurajându-i să participe la activități științifice şi sprijinindu-i în demersurile lor privind cercetarea şi inovarea.

Anul acesta invitatul special este prof. Rénato Froidevaux.  Profesor titular de biocataliză la Universitatea din Lille, Franța, el conduce echipa „Biotransformare, biocataliză și enzime” din cadrul Unității Comune de Cercetare Transfrontalieră BioEcoAgro.

Evenimentul este dedicat împlinirii a 105 ani de la naşterea academicianului Cristofor I. Simionescu (1920 – 2007).

Detalii privind MacroYouth ’2025 se găsesc aici:

https://icmpp.ro/macroyouth2025/

 

