Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » „Florile Ceahlăului”, festivalul-concurs național de muzică populară pentru copii și tineri

„Florile Ceahlăului”, festivalul-concurs național de muzică populară pentru copii și tineri

„Florile Ceahlăului”, festivalul-concurs național de muzică populară pentru copii și tineri

Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 10:24

Festivalul-concurs național de muzică populară pentru copii și tineri „Florile Ceahlăului” reprezintă una dintre competițiile de tradiție dedicate tinerelor talente ale folclorului românesc.

Evenimentul este organizat de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, cu finanțarea Consiliului Județean Neamț. Ediția din acest an se desfășoară în perioada 20–22 martie 2026, la Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra-Neamț, iar Gala Laureaților va avea loc pe 22 martie, de la ora 18:30, evenimentul fiind urmat de un concert extraordinar susținut de Mioara Velicu, alături de Ansamblul Folcloric „Floricică de la Munte”.

Concursul, aflat la ediția a XXXVI-a, cuprinde două secțiuni – canto tradițional românesc și instrumente populare tradiționale – și a reprezentat, de-a lungul timpului, un important punct de lansare pentru numeroși tineri artiști. Înainte de 1989, printre laureați s-au numărat interpreți care au devenit ulterior nume consacrate ale folclorului românesc, precum Matilda Pascal-Cojocărița, Liviu Vasilică sau Nelu Gabor.

„Festivalul «Florile Ceahlăului» este un eveniment care păstrează și promovează tradițiile muzicii populare românești, oferind tinerilor interpreți șansa de a se afirma și de a duce mai departe valorile autentice ale folclorului. Ne bucurăm că județul Neamț găzduiește o competiție cu o asemenea istorie și vom continua să încurajăm proiectele culturale care sprijină talentul tinerilor și identitatea noastră culturală”, a declarat președintele Daniel-Vasilică Harpa.

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

(Radio Iaşi/gianina Buftea/FOTO afiș eveniment)

Etichete:
