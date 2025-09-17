Festivalul Apolodor transformă municipiul Botoșani în capitala literaturii pentru cei mici. Luminița Corneanu, director artistic al evenimentului: ”Miza noastră este puțin mai mare de atât, și anume de a atrage atenția publicului din România asupra importanței cărții, a cititului”

Municipiul Botoșani devine pentru câteva zile capitala literaturii pentru copii și adolescenți.

Între 18 și 21 septembrie, la Botoșani, are loc Festivalul Apolodor, un eveniment aflat la intersecția literaturii, artelor vizuale și educației, care aduce la un loc scriitori contemporani, ilustratori, critici literari, profesori, părinți și, cel mai important, cititori tineri.

Luminița Corneanu, scriitoare, critic literar, dar și director artistic al festivalului Apolodor i-a vorbit colegei noastre, Andreea Daraban, despre acest eveniment:

Andreea Daraban: Cum s-a născut ideea acestui eveniment și care a fost motivația din spatele acestui proiect?

Luminița Corneanu: Aș zice că plutea cumva în aer ideea aceasta în mediul cultural din România. Piața de carte în ultimii 10 ani a tot crescut, a tot crescut, au apărut autori noi. Ne lipsea un astfel de eveniment. Festivalurile mari, de exemplu, FILIT sau SepsiBook de la Sfântul Gheorghe, au deja câte o secțiune consistentă pentru copii. Au succes acest tip de evenimente și lipsea efectiv un festival dedicat exclusiv copiilor și ne-am gândit că ar fi cazul să le oferim micilor cititori așa ceva.

Andreea Daraban: De ce Apolodor? Ce simbolizează acest personaj în contextul festivalului?

Luminița Corneanu: Cred că este unul dintre cele mai îndrăgite personaje pentru copii din literatura română. Sigur că am pornit de la pinguinul drăguț, tenor, al lui Gelu Naum, pe care acum Florin Bican de câțiva ani l-a preluat și îl poartă prin noi aventuri, dar în același timp Apolodor este și arhitectul de poduri, de punți, lucru pe care noi încercăm să-l facem, aducând împreună toate acele domenii pe care dumneavoastră le-ați menționat anterior. Am vrut să fie un nume sonor care să-i atragă pe copii, să recunoască de undeva acest nume.

Andreea Daraban: Programul festivalului este extrem de bogat și divers. Scriitori contemporani, importanți, cunoscuți vor fi prezenți zilele viitoare la Botoșani. Așadar, ne puteți spicui puțin din programul festivalului?

Luminița Corneanu: Da, desigur, vor fi, să zic așa, punctele centrale ale primelor trei zile, Serile de la Teatrul Național ”Mihai Eminescu” din Botoșani, care îi vor avea ca invitați pe Matei Vișniec, pe Florin Bican, unul dintre cei mai îndrăgiți autori pentru copii, apoi pe Gabriela Adameșteanu în dialog cu Svetlana Cârstean. Ultima seară Mihnea Măruță le va vorbi copilor și părinților despre rețelele sociale, care atrag atât de mult pe copii și pe adolescenți și vom avea și un concert Ada Milea, iar scritorii de literatură pentru copii ca Alex Moldovan, Veronica D. Niculescu, Adina Popescu, Mircea Pricăjan, Adina Roseti, Dan Ungureanu, Mihai Mănescu vor fi printre copii, la Biblioteca Județeană, în școli, la Teatrul Național, în Sala de marmură, unde vor avea loc ateliere pentru copii, ateliere de ilustrație, ateliere de scriere creativă, ateliere de transformare a unui text literar, a unui scenariu dramatic și așa mai departe. Vor fi expoziții la Memorialul Ipotești, o expoziție de ilustrație de carte contemporană pusă la cale de profesoara Cezarina Caloian, de la Universitatea de Arte din Iași, care încearcă cumva să cartografieze ilustrațiile contemporane de carte pentru copii. La Memorialul Ipotești aș puncta o expoziție foarte specială, un muzeu al comunismului făcut de elevi și de profesori de la Colegiul Tehnic Mârzescu din Iași. Itinerează ca expoziţie la Memorialul Ipotești, ocazie pentru a le vorbi copiilor despre această bucată din istoria noastră într-un fel foarte inteligibil și foarte personal.

Andreea Daraban: Festivalul se desfășoară sub înaltul patronaj al reprezentanței Comisiei Europene și cu sprijin local. Cât de important este acest tip de susținere în derularea unui astfel de eveniment cultural?

Luminița Corneanu: Mărturisesc că în afară de scopul direct de a aduce copiii și în general publicul din Botoșani în fața autorilor și a-i pune în contact cu cartea, miza noastră este puțin mai mare de atât, și anume de a atrage atenția, în general, publicului din România asupra importanței cărții, a cititului. Într-un stat modern, într-o democrație modernă, democrațiile sunt bazate pe cunoaștere, pe cetățeni educați și atunci această recunoaștere a Comisiei Europene în România, pentru noi a fost o asigurare că acest tip de festival și acest tip de activități ,pe care noi le propunem, promovează valorile europene ca ademnitatea umană, egalitatea, libertatea, drepturile omului, care sunt valori cumva inerente literaturii din cele mai vechi timpuri.

Varianta audio a interviului:

Program Festivalul APOLODOR – BOTOȘANI, 18-21 septembrie

Sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România

Joi – 18 septembrie

11.00 – Vernisaj expoziție cu lucrări inedite de Tia PELTZ, „Ilustrații la poveștile lui Ion Creangă”, curator Dana LUNGU, la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”

12.00 – Autori printre bănci:

Adina ROSETTI la Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani

Alex MOLDOVAN la Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani

Florin BICAN la Școala Gimnazială Nr. 13 Botoșani & Școala Gimnazială Nr. 14 Botoșani

Veronica D. NICULESCU la Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani

Mircea PRICĂJAN la Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani, moderatoare prof. Carmen BĂLEANU și Doina SPIRIDON

12.00 – „Cum se naște o carte?”, atelier-concurs de creare de benzi desenate, susținut de Editura GAMA la Teatrul „Mihai Eminescu”

12.00 – Vernisaj expoziție „Maria Baciu, copilării cu autograf”, curator Blanche Anemone PIETRARU, la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”

13.00 – Vernisaj expoziție Raluca Ioana BURCĂ, „Neanderthal”, ilustrație de carte pentru copii, la Casa Corpului Didactic

14.00 – „Mașina de scris sonete”, atelier de scriere creativă susținut de Ioana BOT, la Memorialul Ipotești

16.00 – „… spre Labrador”, atelier de scriere creativă (poezie) pentru elevi, susținut de Vasile IFTIME, la Memorialul Ipotești

18.00 – Vernisaj expoziție colectivă BookM@p. Cartografia ilustrației românești, curator Cezarina CALOIAN, asistent de proiect Andrei Alecsandru PANTEA. Autori: Bianca Anton, Anna Benczedi, Raluca Burcă, Maria Căruntu, Georgiana Chițac, Alexandru Ciubotariu, Florin Corodescu, Mihail Coșulețu, Maria Debattista, Irina Dobrescu, Sabina Drinceanu, Ana Maria Lemnaru, Stela Lie, Andrei Măceșanu, Mihaela Paraschivu, Anca Smărăndache, Maria Surducan, Diana Tivu, Radu Răileanu, Dan Ungureanu. În foaierul Teatrului „Mihai Eminescu”

19.00 – Deschiderea oficială. Urmată de „Copilării pe scenă” seară de dialog & povestiri din și despre copilărie, cu Matei VIȘNIEC și Florin BICAN, moderatoare: Raluca AFTENE.

Vineri – 19 septembrie

11.00 – Atelier de bucate literare, la Restaurantul NOD din Botoșani. Discuție despre rețete din literatură susținută de Florin BICAN și Ioana BOT, cu parte practică asigurată de Cătălina ACATRINEI, profesor de gastronomie, și elevi de la Colegiul „Octav Onicescu”, urmată de degustare de bucate inspirate din literatură

11.00 – Vernisajul expoziției „Ilustrații de poveste”, cu lucrări ale elevilor de la Liceul de Artă „Ștefan Luchian”, prof. Curator Genoveva DOLHESCU, în Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu”

11.00 – Întâlnire cu Gabriela ADAMEȘTEANU, la Teatrul „Mihai Eminescu”, Sala de Marmură, moderatoare Lucia ȘTEFĂNESCU, inspector școlar de limba și literatura română

11.30 – Clubul de lectură „Cititorii de diamant” (cl. a IV-a), întâlnire cu Alex MOLDOVAN, moderator prof. Daniela ORĂȘANU, la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” – Secția împrumut carte pentru copii

11.30 – Clubul „Unde fugim de-acasă?”, întâlnire cu Veronica D. NICULESCU, moderator prof. Loredana CARCEA, la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” – Sala de lectură

12.00 – Autori printre bănci:

Mircea PRICĂJAN la Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani & Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani

Mihai MĂNESCU la Școala Gimnazială „Elena Rareș”

Adina POPESCU la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani

Dan UNGUREANU la Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani

Adina ROSETTI la Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani, moderatoare prof. Daniela BURLACU și Anca IFRIM

12.00 – Lansarea cărții „Consulatul Lunii sau Adelina și crocodilii de mlaștină” de Matei VIȘNIEC, la Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani, moderatoare prof. Irina SIMINICEANU.

12.00 – „Cum se naște o carte?” atelier-concurs de creare de benzi desenate, susținut de Editura GAMA la Teatrul „Mihai Eminescu”

12.00 – Vernisaj „Muzeul școlar al comunismului”, expoziție din proiectul cu același nume realizat la Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” din Iași, în prezența inițiatoarelor, profesoarele Adina BAIBARAC, Ana BOGDAN și Otilia URSACHE, la Memorialul Ipotești.

13.00 – Vernisaj expoziție „1001 de cărți-obiect”, curator Cezarina CALOIAN, la Sala Horia Bernea a Memorialului Ipotești.

13.00 – Ilustratori printre bănci. Întâlnire Raluca Ioana BURCĂ cu elevii clasei a III-a ai Școlii Gimnaziale Nr. 11, învățătoare Roxana Maria BIDALAC

14.00 – Workshop „Character design în ilustrație și animație”, susținut de Sabina DRÎNCEANU și Bianca SIMIONESCU cu elevii Liceului de Artă „Ștefan Luchian”

16.00 – „… spre Labrador”, atelier de scriere creativă (poezie) pentru elevi, susținut de Vasile IFTIME, la Memorialul Ipotești

17.00 – „Harta Eminescu”, tur ghidat în Botoșani, asigurat de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Se pornește din fața Primăriei Municipiului Botoșani.

19.00 – „Copilării la feminin”, seară de dialog & povestiri din și despre copilărie, cu Gabriela ADAMEȘTEANU și Svetlana CÂRSTEAN, în sala mare a Teatrului „Mihai Eminescu”. Moderatori: Adela GRECEANU și Matei MARTIN.

Sâmbătă – 20 septembrie

11.00 – „KitLit: Cum să împrietenim copiii cu literatura română contemporană dedicată lor”. Dialog între scriitori și cadre didactice. Participă scriitorii Adina ROSETTI, Dan UNGUREANU, Florin BICAN, Alex MOLDOVAN, Mihai MĂNESCU

Prezentarea proiectului Asociației „De Basm” cu scenarii ludice inspirate din literatura contemporană pentru copii, în prezența a cinci dintre coautori. Moderatoare: Luminița CORNEANU (membră a Asociației „De basm”) și Isabella CANTEMIR, documentarist la CCD. La Casa Corpului Didactic.

13.30 – „Un pinguin celebru! Cum a apărut Apolodor, de la primele schițe la personajul Apolodor”, discuție și atelier de ilustrație de carte cu Dan UNGUREANU, la Teatrul „Mihai Eminescu”, Sala de Marmură.

12.00 – Workshop: „Storyboard-ul în cartea ilustrată pentru copii”, susținut de Sabina DRÎNCEANU, cu elevii Liceul de Artă „Ștefan Luchian”

12.00 – „Cum se naște o carte?”, atelier-concurs de creare de benzi desenate, susținut de Editura GAMA la Teatrul „Mihai Eminescu”

13.00 – Clubul „Unde fugim de-acasă?”, întâlnire cu Adina POPESCU, moderator prof. Loredana CARCEA, la Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani

16.00 – „… spre Labrador”, atelier de scriere creativă (poezie) pentru elevi, susținut de Vasile IFTIME, la Memorialul Ipotești

17.00 – „Școli de dinainte de 1900”, tur ghidat în Botoșani, asigurat de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Se pornește din fața Primăriei Municipiului Botoșani.

19.00 – Conferința „Skibidi Ohio. Zece efecte ale rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților”, susținută de Mihnea MĂRUȚĂ.

Concert Ada MILEA.

Ambele la Teatrul „Mihai Eminescu”.

Moderatori: Adela GRECEANU și Matei MARTIN

Duminică – 21 septembrie

10.30 – „De la carte la cadru: Cum transformi poveștile în scenariu de film” (vârsta minimă: 9 ani), atelier susținut de Mihai MĂNESCU, la Teatrul „Mihai Eminescu”, Sala de Marmură

12.30 – „Cum scriem un reportaj?”, atelier pentru adolescenți, cu Viorel ILIȘOI, la Teatrul „Mihai Eminescu”, Sala de Marmură

14.30 – Clubul „Unde fugim de-acasă?”, întâlnire cu Florin BICAN și Dan UNGUREANU, moderator prof. Loredana CARCEA, la Teatrul „Mihai Eminescu”, Sala de Marmură

11.00 – „… spre Labrador”, atelier de scriere creativă (poezie) pentru elevi, susținut de Vasile IFTIME, la Memorialul Ipotești

11.00 – „Cum se tipărea pe vreme bunicilor noștri?”, atelier-demonstrație de imprimat pe tipar înalt, cu litere de plumb, susținut de Sorin HONCERU, tipograf, la Memorialul Ipotești

13.00 – „Cum se naște o carte?”, atelier-concurs de creare de benzi desenate, susținut de Editura Gama la Teatrul Mihai Eminescu

13.00 – „Digital Story-Telling Lab”, atelier susținut de Sorina CHIPER, la Teatrul „Mihai Eminescu” programul poate suferi modificări minore.

