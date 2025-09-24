Consiliul Judeţean Vrancea a făcut controale la toţi operatorii de transport public interjudeţean de persoane

Consiliul Judeţean Vrancea a făcut controale la toţi operatorii de transport public interjudeţean de persoane, inclusiv la cei care transportă elevii care fac naveta.

Scopul verificărilor a fost de a identifica şi remedia eventualele probleme, iar pentru neregulile constatate, operatorii de transport au fost deja sancţionaţi.

Transmite corespondentul RRA, Gabriel Sava: Sunt câteva mii de elevi navetişti la nivelul judeţului Vrancea. Unii se deplasează zilnic către şcoală şi înapoi către casă, alţii folosesc serviciile de transport doar la începutul şi la finalul săptămânii. Pentru că au fost şi sesizări privind serviciile asigurate de operatorii de transport, au fost efectuate mai multe verificări pe majoritatea traseelor, spune Nicuşor Halici, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

Nicuşor Halici: Nu-şi respectă programul de oprire în staţii, nu respectă capacitatea mijloacelor de transport, în sensul că le supra-încarcă şi, bineînţeles, sunt câţiva care nu au achiesat la acea obligaţie, deşi şi-au asumat prin liceţele de transport, decontarea sau transportul gratuit al elevilor. Vom continua monitorizarea şi nu voi tolera, atât timp cât nu vor respecta, în primul rând, oamenii, să-i transporte în condiţii de siguranţă, de decenţă. Dacă la început am mers cu avertismente, acolo unde nu au fost abateri foarte grave, am mers şi cu amenzi, până la retragerea licenţei de operare, dacă vor fi încălcări repetate şi mai grave decât cele constatate până acum.

Reporter: Noul program judeţean de transport, cu operatori privaţi, a fost implementat începând cu luna februarie a acestui an. De atunci au apărut şi mai multe probleme, unele dintre ele nerezolvate nici până în prezent.

