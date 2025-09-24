Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Consiliul Judeţean Vrancea a făcut controale la toţi operatorii de transport public interjudeţean de persoane

Consiliul Judeţean Vrancea a făcut controale la toţi operatorii de transport public interjudeţean de persoane

Consiliul Judeţean Vrancea a făcut controale la toţi operatorii de transport public interjudeţean de persoane

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 07:53

Consiliul Judeţean Vrancea a făcut controale la toţi operatorii de transport public interjudeţean de persoane, inclusiv la cei care transportă elevii care fac naveta.

Scopul verificărilor a fost de a identifica şi remedia eventualele probleme, iar pentru neregulile constatate, operatorii de transport au fost deja sancţionaţi.

Transmite corespondentul RRA, Gabriel Sava: Sunt câteva mii de elevi navetişti la nivelul judeţului Vrancea. Unii se deplasează zilnic către şcoală şi înapoi către casă, alţii folosesc serviciile de transport doar la începutul şi la finalul săptămânii. Pentru că au fost şi sesizări privind serviciile asigurate de operatorii de transport, au fost efectuate mai multe verificări pe majoritatea traseelor, spune Nicuşor Halici, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

Nicuşor Halici: Nu-şi respectă programul de oprire în staţii, nu respectă capacitatea mijloacelor de transport, în sensul că le supra-încarcă şi, bineînţeles, sunt câţiva care nu au achiesat la acea obligaţie, deşi şi-au asumat prin liceţele de transport, decontarea sau transportul gratuit al elevilor. Vom continua monitorizarea şi nu voi tolera, atât timp cât nu vor respecta, în primul rând, oamenii, să-i transporte în condiţii de siguranţă, de decenţă. Dacă la început am mers cu avertismente, acolo unde nu au fost abateri foarte grave, am mers şi cu amenzi, până la retragerea licenţei de operare, dacă vor fi încălcări repetate şi mai grave decât cele constatate până acum.

Reporter: Noul program judeţean de transport, cu operatori privaţi, a fost implementat începând cu luna februarie a acestui an. De atunci au apărut şi mai multe probleme, unele dintre ele nerezolvate nici până în prezent.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Traficant albanez de droguri, prins la Iaşi. La percheziţii au fost găsite două pistoale şi muniţie
Regional marți, 23 septembrie 2025, 20:14

Traficant albanez de droguri, prins la Iaşi. La percheziţii au fost găsite două pistoale şi muniţie

Procurorii DIICOT au depistat un albanez şi un român în apropierea Aeroportului Internaţional Iaşi având în autoturismul cu care se deplasau...

Traficant albanez de droguri, prins la Iaşi. La percheziţii au fost găsite două pistoale şi muniţie
Nouă profesori și cercetători ai UAIC, printre cei mai citați oameni de știință din lume
Regional marți, 23 septembrie 2025, 18:20

Nouă profesori și cercetători ai UAIC, printre cei mai citați oameni de știință din lume

În cea mai recentă ediție a clasamentului celor mai citați oameni de știință din lume, realizat de Universitatea Stanford (Statele Unite ale...

Nouă profesori și cercetători ai UAIC, printre cei mai citați oameni de știință din lume
(AUDIO) Trei secţii de votare vor fi organizate în municipiul Iaşi, pentru alegerile din Republica Moldova
Regional marți, 23 septembrie 2025, 16:44

(AUDIO) Trei secţii de votare vor fi organizate în municipiul Iaşi, pentru alegerile din Republica Moldova

Cetățenii Republicii Moldova, pot vota duminică la cele 3 secții de votare amenajate în municipiul Iași. Primarul, Mihai Chirica a anunțat că...

(AUDIO) Trei secţii de votare vor fi organizate în municipiul Iaşi, pentru alegerile din Republica Moldova
„Sărbătoarea viei și vinului” la Hârlău – o incursiune în lumea etnografică a Moldovei
Regional marți, 23 septembrie 2025, 16:29

„Sărbătoarea viei și vinului” la Hârlău – o incursiune în lumea etnografică a Moldovei

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, în parteneriat cu...

„Sărbătoarea viei și vinului” la Hârlău – o incursiune în lumea etnografică a Moldovei
Regional marți, 23 septembrie 2025, 15:44

Galaţi: Unitatea Medico-Socială, complet modernizată printr-o investiţie de 10 milioane de lei realizată prin PNRR

La Unitatea Medico-Socială (UMS) Găneşti au fost inaugurate, marţi, Pavilionul Central, Pavilionul I şi Pavilionul II, complet reabilitate şi...

Galaţi: Unitatea Medico-Socială, complet modernizată printr-o investiţie de 10 milioane de lei realizată prin PNRR
Regional marți, 23 septembrie 2025, 14:23

Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze

Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze....

Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze
Regional marți, 23 septembrie 2025, 13:57

Iaşi: Razii în 23 de locaţii în care locuiau cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă şi alte state

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi au informat, marţi, că au acţionat pe raza judeţului, în scopul asigurării...

Iaşi: Razii în 23 de locaţii în care locuiau cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă şi alte state
Regional marți, 23 septembrie 2025, 13:46

Vaslui: Începe Târgul de Toamnă (26 – 28 septembrie)

Primăria municipiului Vaslui, prin Direcţia de Administrare Pieţe, Târguri şi Oboare, organizează o nouă ediţie a Târgului de Toamnă, în...

Vaslui: Începe Târgul de Toamnă (26 – 28 septembrie)