Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Concert extraordinar „Mozartissimi” la Bârlad – violonistul Bogdan Costache și pianista Liliana Iacobescu în recital

Concert extraordinar „Mozartissimi” la Bârlad – violonistul Bogdan Costache și pianista Liliana Iacobescu în recital

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 10:50


 

Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad îi invită pe iubitorii de muzică clasică la un eveniment special: recitalul „Mozartissimi”, susținut de violonistul Bogdan Alexandru Costache și pianista Liliana Iacobescu. Concertul va avea loc duminică, 28 septembrie, de la ora 18.00, la Pavilionul expozițional „Marcel Guguianu”.

Recitalul marchează și lansarea celor patru CD-uri realizate de cei doi artiști, care cuprind cele 16 sonate pentru vioară și pian de Wolfgang Amadeus Mozart. Publicul va asculta două dintre aceste sonate, dar și lucrări de Arcangelo Corelli, Pablo Sarasate și celebra „Sonată a Primăverii” de Ludwig van Beethoven.

Liliana Iacobescu este profesor universitar doctor la Facultatea de Muzică a Universității „Transilvania” din Brașov și are o carieră impresionantă, cu peste 400 de recitaluri susținute în țară și străinătate. Violonistul Bogdan A. Costache este unul dintre cei mai apreciați tineri muzicieni români, cu apariții pe scene din Europa și Asia și colaborări cu orchestre de prestigiu, precum „Vienna Strauss Philharmonic Orchestra”.

Evenimentul promite o seară de rafinament și sensibilitate, o adevărată sărbătoare a muzicii clasice.

Radio Iași/Vasile Geles/FOTO afiș eveniment

Etichete:
Bacău: Accident rutier cu trei victime la Cleja.  DN2 E85 este blocat pe ambele sensuri
Regional luni, 22 septembrie 2025, 17:21

Bacău: Accident rutier cu trei victime la Cleja.  DN2 E85 este blocat pe ambele sensuri

Un accident rutier soldat cu trei victime, din care două au rămas încarcerate, s-a produs, luni după-amiază, în localitatea Cleja, a informat...

Bacău: Accident rutier cu trei victime la Cleja.  DN2 E85 este blocat pe ambele sensuri
Vaslui: Cea de-a XLVIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ‘Acta Moldaviae Meridionalis’ (26 – 27 septembrie)
Regional luni, 22 septembrie 2025, 17:15

Vaslui: Cea de-a XLVIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ‘Acta Moldaviae Meridionalis’ (26 – 27 septembrie)

Muzeul Judeţean ‘Ştefan cel Mare’ Vaslui organizează, în perioada 26 – 27 septembrie, cea de-a XLVIII-a ediţie a Sesiunii de...

Vaslui: Cea de-a XLVIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ‘Acta Moldaviae Meridionalis’ (26 – 27 septembrie)
(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași
Regional luni, 22 septembrie 2025, 16:28

(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași

La Spitalul ”C.I. Parhon” din Iași, la sfârșitul săptămânii trecute, au fost realizate patru transplanturi renale. Persoanele care au...

(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași
(FOTO) Femeia din Roman, dată dispărută pe 19 septembrie, găsită decedată în râul Moldova
Regional luni, 22 septembrie 2025, 12:50

(FOTO) Femeia din Roman, dată dispărută pe 19 septembrie, găsită decedată în râul Moldova

În această dimineață, pompierii și polițiștii au fost anunțați de un  pescar că în apele râului Moldova se află o persoană decedată....

(FOTO) Femeia din Roman, dată dispărută pe 19 septembrie, găsită decedată în râul Moldova
Regional luni, 22 septembrie 2025, 12:32

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar...

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită
Regional luni, 22 septembrie 2025, 11:57

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a deschis noul an academic

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a marcat, astăzi, deschiderea noului an academic. Rectorul instituției,...

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a deschis noul an academic
Regional luni, 22 septembrie 2025, 10:40

Neamţ: Patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, emise weekend-ul trecut

Autorităţile au emis, weekend-ul trecut, patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, a declarat, luni, pentru AGERPRES,...

Neamţ: Patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, emise weekend-ul trecut
Regional luni, 22 septembrie 2025, 09:43

Cinema Ateneu reia proiectul dedicat artelor: Aici, Filmul de Artă

Miercurea e artă, la Cinema Ateneu – continuă proiectul Aici, Filmul de Artă După succesul inițiativei Aici, Documentarul de Artă, Cinema...

Cinema Ateneu reia proiectul dedicat artelor: Aici, Filmul de Artă