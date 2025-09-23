Concert extraordinar „Mozartissimi” la Bârlad – violonistul Bogdan Costache și pianista Liliana Iacobescu în recital

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 10:50





Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad îi invită pe iubitorii de muzică clasică la un eveniment special: recitalul „Mozartissimi”, susținut de violonistul Bogdan Alexandru Costache și pianista Liliana Iacobescu. Concertul va avea loc duminică, 28 septembrie, de la ora 18.00, la Pavilionul expozițional „Marcel Guguianu”.

Recitalul marchează și lansarea celor patru CD-uri realizate de cei doi artiști, care cuprind cele 16 sonate pentru vioară și pian de Wolfgang Amadeus Mozart. Publicul va asculta două dintre aceste sonate, dar și lucrări de Arcangelo Corelli, Pablo Sarasate și celebra „Sonată a Primăverii” de Ludwig van Beethoven.

Liliana Iacobescu este profesor universitar doctor la Facultatea de Muzică a Universității „Transilvania” din Brașov și are o carieră impresionantă, cu peste 400 de recitaluri susținute în țară și străinătate. Violonistul Bogdan A. Costache este unul dintre cei mai apreciați tineri muzicieni români, cu apariții pe scene din Europa și Asia și colaborări cu orchestre de prestigiu, precum „Vienna Strauss Philharmonic Orchestra”.

Evenimentul promite o seară de rafinament și sensibilitate, o adevărată sărbătoare a muzicii clasice.

Radio Iași/Vasile Geles/FOTO afiș eveniment