Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași: O nouă ediţie a Festivalului ”Serile teiului”

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 13:30

Primăria municipiului Iaşi, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi, vă invită să participaţi la ediţia a IV-a a Festivalului de Artă şi Atitudine „Serile Teiului”.

Evenimentul va avea loc în Parcul Copou, pe scena special amenajată lângă Teiul lui Eminescu, axul central al culturii româneşti, în zilele de 28 august şi 3 septembrie, începând cu ora 19:30.

Pe 28 august pe scenă vor evolua artiştii de muzică folk şi jazz: Tatiana şi Marius Ojog, Jul Baldovin şi invitaţii lui Raul Plăcintă şi Raul Tonegaru.

În seara zilei de 3 septembrie, iubitorii de muzică folk îi vor asculta pe Ion Razza şi Walter Ghicolescu.

„Festivalului de Artă şi Atitudine Serile Teiului” vine în conexiune şi continuitate cu celelalte evenimente de interes public organizate de Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a municipiului Iaşi, cum sunt Festivalul Internațional „Poezia la Iași”, „Eminescu să ne judece”, Zilele Recoltei Editoriale şi Gala „Scriitorul anului”. (Radio Iași)