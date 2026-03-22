(AUDIO) Tarifele transportului public din Iași nu cresc, pentru moment, în ciuda scumpirii carburanților

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 13:11

Tarifele transportului public din Iași sunt sub presiunea scumpirii carburanților, însă, pentru moment, nu vor fi majorate.

Primarul Mihai Chirica a declarat că municipalitatea poate susține în continuare programele de gratuități pentru elevi, studenți și pensionari.

Edilul a precizat că un impact mai mare asupra tarifelor este așteptat de la 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim pe economie.

În acest context, costurile de operare ale companiei de transport ar putea crește semnificativ. Primarul

Mihai Chirica: Noi facem o analiză în ceea ce privește capacitatea de a susține programele de asistență pe care le avem în transportul public, elevi, studenți și costurile tarifului pentru cei care îl plătesc în integralitate. Lumea accesează tot mai mult și tot mai des acest serviciu public. Dacă prețul la combustibil va reveni într-un termen rezonabil, o lună, două, de unde a plecat, pe criteriile de analiză pe care noi le vom avea, nu se pune problema creșterii tarifului la transportul public. După creșterea salarului minim pe economie, va duce automat și la creșterea tuturor costurilor de personal pe toate secvențele unei organigrame, suntem convinși că vom fi nevoiți să aducem din nou în discuție posibilitatea creșterii aceastor tarife.

În prezent, compania de transport public din Iași dispune de aproximativ 210 autobuze, dintre care 140 sunt utilizate zilnic.

Parcul este completat de 120 de tramvaie, iar circa 40 dintre autobuzele aflate în circulație sunt electrice. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)