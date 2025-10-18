Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Iașul va găzdui lucrările Consiliului Național al Rectorilor România – Republica Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 11:36

Iașul va găzdui, săptămâna viitoare, lucrările Consiliului Național al Rectorilor România – Republica Moldova.

Evenimentul va avea loc la împlinerea a 165 de ani de învățământ superior modern la Iași.

Momentul aniversar va fi marcat pe 24 octombrie în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, în prezența oficialităților locale și centrale, urmat a doua zi de lucrările reunite ale Consiliilor Naționale ale Rectorilor din România și Republica Moldova.

Două universități din Iași, respectiv „Alexandru Ioan Cuza” și Națională de Arte „George Enescu” marchează 165 de ani de la înființare, fiind primele instituții academice care și-au deschis porțile în România.

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu George Maha: ”Pe 24 octombrie vom sărbători 165 de ani de la înființarea universității. Va fi o ceremonie festivă, dar care va face parte dintr-un program mai amplu, un program organizat împreună cu colegii la Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” și ei sărbătoresc tot 165 de ani. Va fi o serie de manifestări organizate sub egida Consiliului Național al Rectorilor România – Republica Moldova, dar și o serie de alte activități asociate fie ambelor universități, fie fiecarea dintre sărbătorite. Vor fi evenimente cu oficialități, reprezentanți ai învățământului superior din România, din Republica Moldova, instituții locale. Va fi un program complex care va îmbina și discuțiile aplicate, pentru că fiind un Consiliul Național al Rectorilor vor fi și discuții aplicate pe problemele cu care ne confruntăm, dar și acest caracter festiv și o mai bună cunoaștere inclusiv a Iașului.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

