3 tenori ieșeni la Paris

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2025, 09:54

Pe 7 noiembrie 2025, capitala Franței a găzduit un eveniment deosebit dedicat românilor din diaspora: concertul „3 Tenori ieșeni la Paris”, susținut de Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă. Manifestarea cu acces gratuit, s-a bucurat de un public impresionant – aproximativ 1.500 de spectatori – care au copleșit până la refuz splendida Biserică Saint-Étienne-du-Mont din Paris.

Tenorii au fost acompaniați de Orchestra Metropolitană Iași sub bagheta maestrului Daniel Jinga, alături de Corul Marii Uniri. Concertul a fost organizat cu prilejul Hramului Catedralei Ortodoxe din Paris – Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail și a avut loc imediat după slujba de vecernie, într-o atmosferă de contemplare, marcând cu bucurie această importantă sărbătoare a comunității românești din capitala Franței.

La eveniment au fost prezente numeroase personalități, printre care Excelența Sa, doamna Ioana Bivolaru, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Franceză, Înaltpreasfințitul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, Înaltpreasfințitul Atanasie, Arhiepiscop al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Preasfințitul Siluan, Episcopul Italiei, Preasfințitul Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, Preasfințitul Marc, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale și Preasfințitul Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei si Portugaliei. De asemenea, la eveniment a participat domnul Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași, iar seara a fost încununată de prezența celebrei mezzo-soprane Viorica Cortez.

Evenimentul „3 tenori ieșeni la Paris”, desfășurat la Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail”, a avut ca scop consolidarea legăturilor interculturale dintre Iași și diaspora românească din Franța, printr-un spectacol de înaltă ținută. Acesta a promovat valorile culturale și elita artistică românească, oferind un prilej de reconectare identitară și spirituală pentru comunitatea românească din Franța, aducând în prim-plan excelența muzicală a artiștilor din România.

Proiectul organizat de Ateneul Național din Iași și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cu suma de 250.000 lei, a transformat hramul Catedralei într-o sărbătoare a întregii comunități românești din Franța. Evenimentul a contribuit la promovarea culturii și spiritualității românești pe scena internațională, consolidând relațiile culturale dintre România și diaspora și deschizând perspective pentru colaborări transnaționale durabile între instituții și comunități românești.

