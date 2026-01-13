Valul de frig va persista până la mijlocul acestei săptămâni

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 07:27

Valul de frig care a pus stăpânire pe România de câteva zile va persista până la mijlocul acestei săptămâni.

După acest episod urmează o încălzire uşoară a vremii, dar totuşi cu valori specifice iernii.

Vor fi şi depuneri noi de zăpadă în jumătatea de nord şi la munte.

Deocamdată, până la ora 10:00, gerul cuprinde încă toată ţara, conform unui cod galben, însă din acel moment va intra în vigoare o altă avertizare de acest tip, care va restrânge zona vizată. Va fi vorba în principal de centrul şi nordul teritoriului, unde vor fi temperaturi care vor coborî până la -13 grade.

Elena Mateescu, directorul ANM: Până joi vom vorbi de zile reci, friguroase şi nopţi geroase. Până la 10:00, o atenţionare meteorologică de cod galben vizează toată ţara. Până miercuri la ora 10:00, vorbim de o restrângere a ariei judeţelor, în care vom consemna temperaturi deosebit de scăzute şi ger, şi anume Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, dar şi zona de munte. Maxime între -9 până la -3 şi minime între -13 până la -6 grade Celsius.

Este frig şi în această dimineaţă, când cea mai scăzută temperatură, la această oră, este -18 grade la Întorsura Buzăului şi Petroşani. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)