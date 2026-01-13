Ascultă Radio România Iași Live
Valul de frig va persista până la mijlocul acestei săptămâni

Valul de frig va persista până la mijlocul acestei săptămâni

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 07:27

Valul de frig care a pus stăpânire pe România de câteva zile va persista până la mijlocul acestei săptămâni.

După acest episod urmează o încălzire uşoară a vremii, dar totuşi cu valori specifice iernii.

Vor fi şi depuneri noi de zăpadă în jumătatea de nord şi la munte.

Deocamdată, până la ora 10:00, gerul cuprinde încă toată ţara, conform unui cod galben, însă din acel moment va intra în vigoare o altă avertizare de acest tip, care va restrânge zona vizată. Va fi vorba în principal de centrul şi nordul teritoriului, unde vor fi temperaturi care vor coborî până la -13 grade.

Elena Mateescu, directorul ANM: Până joi vom vorbi de zile reci, friguroase şi nopţi geroase. Până la 10:00, o atenţionare meteorologică de cod galben vizează toată ţara. Până miercuri la ora 10:00, vorbim de o restrângere a ariei judeţelor, în care vom consemna temperaturi deosebit de scăzute şi ger, şi anume Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, dar şi zona de munte. Maxime între -9 până la -3 şi minime între -13 până la -6 grade Celsius.

Este frig şi în această dimineaţă, când cea mai scăzută temperatură, la această oră, este -18 grade la Întorsura Buzăului şi Petroşani. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

