Un român, printre cei şapte călugări budişti care au murit în Sri Lanka după prăbuşirea unui funicular

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 19:00

Poliţia din Sri Lanka a anunţat că şapte călugări budişti au murit după ce funicularul în care se aflau s-a prăbuşit pe un versant muntos, în oraşul Melsiripura, din nord-vestul ţării.

Un oficial al poliţiei a declarat că printe victime erau călugări din India, Rusia şi România.

În funicularul care se îndrepta spre un locaş de meditaţie se aflau 13 persoane.

Primele rapoarte sugerează că un cablu s-a rupt, iar funicularul a început să coboare cu viteză, necontrolat, zdrobindu-se apoi de un copac.

Dintre şase răniţi, doi au scăpat cu răni minore, în timp ce ceilalţi patru sunt în stare critică.(Rador/ FOTO pixabay.com)

