Un avion militar turcesc de transport cu 20 de persoane la bord s-a prăbuşit la frontiera Azerbaidjanului cu Georgia

11 noiembrie 2025

Un avion militar turcesc de transport care efectua un zbor între Azerbaidjan şi Turcia s-a prăbuşit marţi, în estul Georgiei, cu 20 de pasageri la bord, a anunţat Ministerul turc al Apărării, relatează AFP.

‘Operaţiuni de căutare şi salvare au fost lansate în coordonare cu autorităţile azere şi georgiene’, a indicat ministerul, precizând că 20 de militari şi membri ai echipajului erau la bord.

‘Dumnezeu să aibă milă de martirii noştri’, a afirmat preşedintele turc Recep Tayip Erdogan într-un discurs, fără a menţiona totuşi un bilanţ.

‘O anchetă a fost deschisă’, a anunţat la rândul său Ministerul georgian de Interne într-un comunicat, promiţând publicarea de ‘informaţii detaliate privind incidentul’ ale cărui cauze sunt încă necunoscute.

Acest minister a precizat că prăbuşirea s-a produs în regiunea Sighnaghi, în estul Georgiei, la circa 5 km după ce avionul a trecut frontiera.

Preşedintele azer Ilham Aliev i-a transmis condoleanţe şefului statului turc, potrivit agenţiei de ştiri oficiale Anadolu.

Autorităţile turce au cerut presei să nu publice imagini cu accidentul aviatic, în timp ce pretinse clipuri cu momentul prăbuşirii începeau să circule pe reţelele sociale.

Două înregistrări video din locuri diferite arată acelaşi aparat de zbor care se învârteşte în cădere, lăsând o coloană de fum în urmă, după care se prăbuşeşte în depărtare.

Pe aceste imagini, avionul era deja parţial dezintegrat la momentul prăbuşirii.

Potrivit serviciului de navigaţie aeriană georgian Sakaeronavigaţia, aparatul a dispărut de pe ecranele radar la câteva minute după intrarea în spaţiul aerian georgian, fără a emite un semnal SOS.

Avionul militar decolase din Gandja, în vestul Azerbaidjanului, potrivit Sakaeronavigaţia.

O echipă de căutare a fost desfăşurată de această autoritate ‘pentru a localiza situl presupus al accidentului şi a le furniza asistenţă victimelor’, în cooperare cu autorităţile georgiene competente.

Potrivit ministrului turc de interne Ali Yerlikaya, care a anunţat pe X că a discutat cu omologul său georgian Gela Geladze, acesta se îndrepta spre locul prăbuşirii. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

