Ultimele calcule pe scena politică înainte de votul de învestire a Cabinetului Luca Niculescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2026, 09:16

În timp ce şeful statului mizează pe stabilitate, astăzi se fac ultimele calcule pe scena politică înainte de votul de învestire.

Conducerea PNL se reuneşte peste câteva ore pentru a hotărî oficial dacă va susţine Cabinetul Niculescu.

Liderul partidului, Ilie Bolojan, propune un vot de necesitate pentru a debloca criza, chiar dacă PNL va rămâne în opoziţie.

De cealaltă parte, aliaţii liberalilor de la USR au decis aseară, cu unanimitate de voturi, că vor vota împotriva noului guvern, format majoritar din membrii PSD. (Rador/ FOTO agerpres.ro)