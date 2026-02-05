Suceava: Primarul din Mitocu Dragomirnei, acuzat de violenţă în familie, va purta brăţară electronică de monitorizare

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 12:32

Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Constantin Reziuc, care le-a agresat pe concubina sa şi pe fiica acestea, va purta brăţară electronică de monitorizare, în baza unui mandat emis de judecători, a informat, astăzi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

Potrivit oficialilor IPJ, împotriva primarului, care este suspectat de fapte de violenţă domestică, lipsire de libertate în mod ilegal şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, a fost emis şi un ordin de protecţie cu o valabilitate de 12 luni.

‘Pe lângă actele si etapele procedurale incidente legislaţiei penale, poliţiştii au dispus, în regim de urgenţă şi o serie de măsuri, pentru protejarea imediată şi concretă a persoanelor care au sesizat faptele de violenţă, fiind aplicate cu celeritate toate resorturile legale prevăzute de Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Astfel, imediat după primirea sesizării, poliţiştii au aplicat formularele de evaluare a riscului pentru cele două femei, fiind identificat risc iminent prin prisma răspunsurilor oferite de către acestea, fiind emise de către poliţişti două ordine provizorii de protecţie împotriva persoanei reclamate, respectiv un bărbat de 40 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei’, au precizat reprezentanţii IPJ Suceava.

Conform sursei citate, cele două femei au fost de acord cu emiterea ordinelor provizorii de către poliţişti, refuzând însă, în scris, posibilitatea monitorizării electronice a agresorului. Ulterior, măsurile dispuse de poliţişti şi materialul specific au stat la baza emiterii de către instanţa de judecată a două ordine de protecţie, cu o durată de 12 luni, în această fază cele două femei solicitând şi acceptând şi procedura monitorizării electronice a agresorului.

‘Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Salcea au pus în executare cu celeritate hotărârea instanţei de judecată, bărbatului de 40 de ani, fiindu-i montată o brăţara de monitorizare electronică, fiindu-i predat întregul kit de monitorizare şi fiind instruit cu privire la respectarea măsurilor dispuse prin ordinele de protecţie, dar şi cu privire la consecinţele în plan juridic generate de eventuala nerespectare a interdicţiilor stabilite’, mai relatează informarea transmisă de IPJ Suceava.

Poliţiştii au efectuat, sâmbătă, două percheziţii la primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Constantin Reziuc, după ce concubina primarului şi fiica acesteia au acuzat că, în noaptea de 29 spre 29 ianuarie, ar fi fost agresate de primar.

Conform poliţiştilor, primarul, în vârstă de 40 de ani, ar fi avut un conflict cu fiica concubinei sale, o tânără de 19 ani. Pe fondul acestui conflict, Reziuc ar fi agresat-o fizic pe fată. Mama tinerei a intervenit, fiind şi ea agresată fizic de primar. Cele două femei au susţinut inclusiv că au fost lovite cu tocul unui obiect ce ar putea avea caracteristicile unui pistol, fără a putea preciza tipul armei.

Ulterior, cele două femei au spus că au fost ameninţate şi nu ar fi fost lăsate să părăsească locuinţa primarului până în dimineaţa zilei de 29 ianuarie.

În cursul zilei de sâmbătă, la solicitarea procurorilor, poliţiştii au percheziţionat locuinţa primarului, fără a fi identificată vreo armă. Oamenii legii au apelat inclusiv la pompieri pentru a goli un iaz pe care primarul îl are în curte pentru a putea fi descoperită o eventuală armă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

