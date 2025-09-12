Spania se pregăteşte să interzică fumatul pe terasele barurilor şi restaurantelor

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 06:36

Spania se pregăteşte să interzică fumatul pe terasele barurilor şi restaurantelor, dar şi în parcuri, staţii de autobuz sau la concerte. Potrivit unui proiect al Guvernului de la Madrid, care trebuie aprobat de Parlament, urmează să fie scoasă în afara legii şi vânzarea de dispozitive electronice de unică folosinţă.

Corespondentul RRA în Spania, Alin Petrică, relatează: ”Legea elimină orice diferenţă dintre ţigările cu tutun şi cele electronice. Prin urmare, orice tip de viping, cum este numit gestul de a inhala din dispozitive electronice, este interzis. Vorbim despre toate spaţiile publice colective, terasele barurilor şi restaurantelor, parcuri, campusuri, concerte în aer liber şi staţii de autobuz.

Publicitatea de orice fel pe toată media este interzisă. De asemenea, dispozitivele electronice de unică folosinţă sunt şi ele oprite la vânzare. Faţă de legea veche, se adaugă vânzării către minori şi interzicerea fumatului de către aceştia a produselor respective.

Amenda este cu o sumă cuprinsă între 100 şi 600 de euro. La prima abatere este 100, apoi creşte dacă tânărul recidivează. Suma este plătită de către părinţi, care sunt responsabili cu acţiunile minorilor. Legea a trecut de guvern şi va fi trimisă parlamentului.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro