Sorin Oprescu a fost reținut în apropierea Aeroportului din Salonic

Publicat de Andreea Drilea, 5 octombrie 2025, 08:30

Fostul edil al capitalei, Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost localizat și reținut în apropierea Aeroportului din Salonic.

El a fost condamnat în România, la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

Mandatul de executare a pedepsei cu închisoare a fost emis în mai 2022 de către Tribunalul București.

Potrivit unui comunicat al Serviciului de investigații criminale din cadrul Poliției Capitalei, în prezent pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare.

Autoritățile judiciare elene urmează să decidă dacă Sorin Oprescu va fi predat autorităților române.

Rador/FOTO captură video

