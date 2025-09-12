Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Situaţia din Republica Moldova în atenția Parlamentului European

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 06:50

Mai sunt două săptămâni și jumătate până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, iar situația din această țară a fost una dintre temele majore de discuție în Parlamentul European, care a avut ședință plenară la Strasbourg.

În urmă cu două zile a vorbit în fața eurodeputaților chiar președinta Maia Sandu, iar miercuri a fost adoptată o rezoluție în care legislativul comunitar critică intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei în alegerile din 28 septembrie.

Reporter: Oana Bâlă – ”Eurodeputatul popular european Siegfried Mureșan, președinte al Comitetului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, a declarat în fața jurnaliștilor români prezenți la sesiunea plenară a Parlamentului European reunit la Strasbourg că Federația Rusă va încerca, în opinia sa, să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie.

Siegfried Mureşan: Federația Rusă a eșuat anul trecut. Cred că va eșua și acum. Cred că cetățenii Republicii Moldova vor găsi și acum, la fel cum au găsit anul trecut, puterea de a spune „Da” integrării europene a Republicii Moldova.

Tot într-o discuție cu jurnaliștii, Nicolae Ștefănuță de la Grupul Verzilor a lansat un apel pentru sprijinirea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în perspectiva scrutinului parlamentar.

Nicolae Ştefănuţă: Maia Sandu trebuie sprijinită, la fel și partidul PAS, cu traiectoria europeană. Da, nu face parte din familia mea politică, PAS aparține PPE, dar consider că trebuie sprijinit de toate familiile politice românești, pentru că drumul Moldovei în Uniunea Europeană trebuie sprijinit unitar, ca și când ar fi vorba de propriul nostru drum.

În discursul rostit săptămâna aceasta la Strasbourg, președinta Maia Sandu a declarat că alegerile parlamentare din Republica Moldova vor fi cele mai importante din istoria sa, iar rezultatul va hotărî dacă țara sa își va consolida democrația sau Rusia o va transforma într-o amenințare la frontiera de est a Europei.”

Rador/FOTO arhivă Agerpres/EPA

Etichete:
