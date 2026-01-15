Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » România și-a redus consistent deficitul bugetar, declară președintele Nicușor Dan

România și-a redus consistent deficitul bugetar, declară președintele Nicușor Dan

România și-a redus consistent deficitul bugetar, declară președintele Nicușor Dan
15 ianuarie 2026, 17:19

România şi-a redus consistent, anul trecut, deficitul bugetar şi a avut o uşoară creştere economică, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Au fost măsuri dureroase, dar care au dat rezultatele aşteptate, a mai afirmat şeful statului.

El a mai declarat, la întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditate în Bucureşti, că obiectivul principal pentru acest an şi pentru 2027 este relansarea economică.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România se află la începutul unui proces profund de reconciliere naţională în cadrul societăţii, dar şi de reconsolidare a echilibrului dintre puteri.

El a amintit că întărirea statului de drept şi lupta anticorupţie sunt priorităţi ale mandatului său, incluse în noua Strategie naţională de apărare a ţării.

Şeful statului a mai precizat că imperativele anului care a trecut au fost asigurarea unei stabilităţi politice şi guvernamentale şi nevoia urgentă de redresare financiară.

Nicuşor Dan: Au fost nişte măsuri dureroase, care au fost obligatoriu a fi luate într-un termen extrem de scurt, iar aceste măsuri, la nivel macroeconomic, au dat rezultatele aşteptate. România a reuşit să încheie anul 2025 cu o reducere consistentă a deficitului şi cu o uşoară creştere economică. Relansarea economică, acesta este unul din obiectivele pentru 2026 şi 2027.

În opinia preşedintelui Nicuşor Dan, un mediu politic mai bun va oferi predictibilitate, inclusiv partenerilor străini, stimulând cooperarea politică, investiţiile şi comerţul internaţional.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)

