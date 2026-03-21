România se alătură declaraţiei Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertăţii de navigaţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 martie 2026, 09:37

Preşedintele Nicuşor Dan arată într-o postare pe facebook că alăturarea ţării noastre la acest demers are loc pe fondul implicaţiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra pieţelor energetice globale, precum şi asupra economiei mondiale.

Efectele sunt resimţite şi în România, în special în ceea ce priveşte preţul combustibililor.

În acest sens – scrie preşedintele – suntem pregătiţi să participăm la eforturile comunităţii internaţionale care vor conduce la menţinerea preţurilor la un nivel suportabil pentru populaţie. România îşi păstrează însă decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu. ”Lucrăm alături de partenerii internaţionali pentru dezescaladare” – mai transmite Nicuşor Dan.

Cele 6 state semnatare ale declaraţiei arată că sunt pregătite să-şi unească eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz şi anunţă că vor lua măsuri pentru stabilizarea pieţelor energetice.

Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Japonia condamnă în termenii cei mai fermi atacurile recente ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv a instalaţiilor de petrol şi gaze, şi închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene. (Rador/ FOTO ro.wikipedia.org)

