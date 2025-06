România primeşte 1,3 miliarde de euro de la Comisia Europeană

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 iunie 2025, 17:00

România primeşte astăzi 1,3 miliarde de euro de la Comisia Europeană, în cadrul celei de-a treia plăţi din PNRR, suma reprezintă însă doar jumătate din cât ar fi trebuit să vină, respectiv 2 miliarde, din cauză că Bucureştiul nu a făcut reformele la care s-a angajat.

Executivul de la Bucureşti are în vedere modificarea PNRR, pentru ca cea de-a patra tranşă să fie mai mare, pentru a recupera pierderile.

România nu este singura ţară care operează astfel de modificări, iar Comisia şi Consiliul au pe masă cereri similare din partea mai multor state membre. Conform Comisiei, România are şase ţinte restante la capitolele de reformă din PNRR, tranşa trei, probleme pe care nu le-a rezolvat nici de anul trecut. A treia cerere de plată a României includea 37 de reforme şi 17 investiţii. Una dintre reformele ratate viza reducerea cheltuielor cu pensiile speciale, iar o alta viza reforma unor instituţii sau companii de stat. Săptămâna trecută, Comisia avertiza că România şi alte două state europene înregistrează cele mai mari întârzieri la reforme, circa 80%, şi recomanda simplificarea PNRR-ului stufos, pentru a se putea concentra pe proiectele ce pot fi finalizate până la data limită. Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României prevedea inţial o absorbţie de 28,5 miliarde de euro, din care 13,6 miliarde de euro sub formă de granturi şi 14,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)