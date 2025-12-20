România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din PNRR, în valoare totală de 2,62 de miliarde de euro

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 20 decembrie 2025, 09:43

România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în valoare totală de 2,62 de miliarde de euro.

Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că aceasta conţine 62 de ţinte şi jaloane exclusiv din componenta de fonduri nerambursabile.

Printre ministerele care vor primi bani se numără Mediul, Energia, Justiţia, Finanţele, Sănătatea şi Munca. Între proiectele menţionate în cererea de plată numărul patru din PNRR se regăsesc reabilitarea a 13 baraje şi modernizarea protecţiei împotriva inundaţiilor, finalizarea listării unui pachet de până la 15% din acţiunile Hidroelectrica, digitalizarea sistemului judiciar şi reforma fiscală generală.

Termenul de răspuns din partea Comisiei Europene este de cel mult 60 de zile.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

