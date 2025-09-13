Ascultă Radio România Iași Live
Republica Moldova vrea să devină independentă energetic până în 2050

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2025, 08:45

Republica Moldova are o strategie prin care vrea să devină complet independentă energetic până în 2050. Cristina Sănduţă de la Radio Chişinău ştie cum va fi eliminată dependenţa de energia rusească.

Reporter: Strategia include trei priorităţi: securitatea şi rezilienţa energetică, convergenţa cu standardele europene şi tranziţia către energia curată. Regenerabilele vor deveni principala sursă a sistemului energetic, ajungând la 85% din consumul total de energie până în 2050. Ministrul energiei Dorin Junghietu a explicat.

Dorin Junghietu: Ne propunem că până în 2050 peste 80% din energia electrică să fie produsă local din surse regenerabile, fără şantaj energetic şi cu conexiuni noi cu România şi Uniunea Europeană.

Reporter: Până în 2027 vor fi instalate aproximativ 100.000 de contoare inteligente în gospodăriile din ţară.

Rador

