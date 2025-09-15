Reacţii după violarea spaţiului aerian al României de către o dronă rusească

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 septembrie 2025, 08:10

Violarea spaţiului aerian al României de către o dronă rusească a fost condamnată şi de preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Tot ieri, ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a i se transmite protestul ferm faţă de ceea ce MAE a catalogat drept un act inacceptabil şi iresponsabil.

Ambasada a respins acuzaţiile părţii române, afirmând, fără a oferi vreo dovadă, că incidentul ar fi fost o provocare a Ucrainei.

Între timp, Ministerul Român al Apărării a precizat că, de la începutul războiului, zeci de fragmente de drone folosite de ruşi în atacurile asupra Ucrainei au căzut pe teritoriul României.

Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian românesc reprezintă încă o violare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene şi o ameniţare serioasă la adresa securităţii regionale, se arată în mesajul publicat de Ursula von der Leyen pe contul său de pe platforma X. Von der Leyen a dat acest mesaj după ce, sâmbătă, o dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al României, pe care l-a survolat timp de 50 de minute înainte de a trece în Ucraina. Două aparate F-16 ale Forţelor Aeriene Române au interceptat drona şi au primit permisiunea de a o dobărî, dar piloţii au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale, potrivit unui comunicat MApN. Incidentul a avut loc la doar câteva zile după ce drone ruseşti au violat spaţiul aerian al Poloniei, care a dobărât câteva dintre ele şi a catalogat incursiunea drept o testare a NATO de către Rusia.

La Bucureşti, ambasadorul Federaţiei Ruse în România a fost convocat la Ministerul de Externe ieri pentru a i se transmite protestul ferm faţă de un act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României. Ulterior, ambasada Rusiei a publicat un mesaj în care afirmă că protestul părţii române a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat, întrucât Bucureştiul nu ar fi prezentat dovezi că drona e rusească. Reprezentanţa diplomatică mai afirmă, fără a aduce vreo dovadă, că incidentul ar fi reprezentat de fapt o provocare a Ucrainei.

Între timp, Ministerul Apărării Naţionale a transmis Agerpres că, de la începutul războiului din Ucraina, ruşii au lansat 52 de atacuri împotriva unor ţinte din apropiera graniţelor României, în 38 dintre cazuri, adică mai mult de jumătate, fragmente de drone au ajuns pe teritoriul ţării noastre, iar în 10, dronele au violat spaţiul aerian al României. (Rador/ FOTO captură youtube/ imagine ilustrativă)