Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege

Publicat de Andreea Drilea, 13 februarie 2026, 07:27

Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor, for decizional. Potrivit iniţiatorilor, panourile publicitare amplasate în spaţiul public crează o expunere constantă, inclusiv a copiilor, la mesaje care, uneori, încurajează participarea la jocuri de noroc, inducând ideea unui câştig facil şi imediat.

Reporter Amalia Bojescu: ”Documentul iniţiat de parlamentari de la PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale arată în expunerea de motive că dependența de jocurile de noroc este recunoscută ca problemă socială și de sănătate publică.

Necesitatea interzicerii publicității stradale la jocurile de noroc rezultă din impactul negativ pe care reclama agresivă și omniprezentă la această categorie îl are în special asupra persoanelor vulnerabile, precum minorii și cele cu risc crescut de a dezvolta adicții.

Prin interzicerea publicității stradale la jocurile de noroc se limitează expunerea nedorită a cetățenilor, în special a minorilor, la mesaje cu potențial adictiv, se reduce fenomenul de dependență de jocurile de noroc și se aliniază legislația națională la tendințele europene privind prevenirea comportamentelor adictive, mai arată parlamentarii.

Alte două proiecte care vizează organizarea și exploatarea jocurilor de noroc sunt în dezbaterea Senatului. Unul propune limitarea promovării online a jocurilor de noroc pentru protejarea minorilor, cel de-al doilea prevede ridicarea limitei de vârstă de la 18 ani, în prezent la 21 de ani, pentru cei care pot participa la jocuri de noroc autorizate. Totodată, se propune interzicerea accesului persoanelor care nu au vârsta de 21 de ani împlinită în locațiile specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro