Preţurile combustibililor continuă să crească

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 07:53



Criza din Orientul Mijlociu continuă să influenţeze preţul carburanţilor la noi în ţară.

Benzina standard a depăşit pragul de 9 lei pe litru în majoritatea staţiilor, în timp ce motorina se apropie vertiginos de 10 lei.

În Bucureşti, preţurile variază între 9 lei şi 7 bani şi 9 lei şi 23 de bani pentru un litru de benzină.

Preţul unui litru de motorină standard a depăşit 9 lei şi 70 de bani la majoritatea distribuitorilor de carburanţi din Capitală, ajungând chiar şi la 9 lei şi 99 de bani la unele staţii.