Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preşedintele francez, Emmanuel Macron, l-a numit din nou premier pe Sébastien Lecornu

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, l-a numit din nou premier pe Sébastien Lecornu

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, l-a numit din nou premier pe Sébastien Lecornu

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2025, 09:42

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, l-a numit din nou premier aseară pe Sébastien Lecornu, la câteva zile după ce acesta demisionase din aceeaşi funcţie, pe care a ocupat-o doar o lună.

Daniela Coman transmite din Paris:  Premierul îşi propune să pună capăt crizei politice care exasperează poporul francez şi instabilităţii ce afectează imaginea şi interesele Franţei, a reacţionat Sébastien Lecornu pe reţeaua de socializare X, imediat după anunţul preşedinţiei. El a promis că toate problemele ridicate în timpul consultărilor din ultimele zile cu partidele vor fi deschise dezbaterii parlamentare, principalul obiectiv al noului guvern fiind aprobarea bugetului de stat pe anul viitor şi stabilizarea finanţelor publice. Noua echipă guvernamentală trebuie să reflecte o diversitate a competenţelor, iar cei care vor accepta să se implice în noul guvern trebuie să se angajeze că nu au ambiţii prezidenţiale pentru alegerile din 2027, mai precizează premierul proaspăt numit, în mesajul său. Potrivit unor informaţii provenite din surse apropiate puterii, preşedintele Macron i-ar fi dat mână liberă premierului Lecornu să-şi formeze cabinetul, în care ar putea fi incluşi mai ales specialişti în diverse domenii şi mai puţin oameni politici. Nu este clar deocamdată ce partide sunt dispuse să acorde susţinere în parlament noului guvern pentru mult dorita stabilitate până în aprilie 2027, la viitoarele alegeri prezidenţiale. Dacă Lecornu nu va reuşi să-şi construiască o majoritate de conjunctură, noi crize politice sunt aşteptate să tulbure scena politică franceză, foarte fragmentată şi tensionată în acest moment. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa, în urma inundaţiilor catastrofale din zona litoralului bulgăresc al Mării Negre.
Internaţional duminică, 5 octombrie 2025, 11:56

Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa, în urma inundaţiilor catastrofale din zona litoralului bulgăresc al Mării Negre.

Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa, în urma inundaţiilor catastrofale din zona litoralului bulgăresc al Mării Negre. Autorităţile...

Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa, în urma inundaţiilor catastrofale din zona litoralului bulgăresc al Mării Negre.
Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei
Internaţional duminică, 5 octombrie 2025, 08:47

Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei

Ziua Internaţională a Educaţiei este marcată astăzi în întreaga lume în semn de apreciere pentru cadrele didactice. Este celebrată încă...

Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei
Sorin Oprescu a fost reținut în apropierea Aeroportului din Salonic
Internaţional duminică, 5 octombrie 2025, 08:30

Sorin Oprescu a fost reținut în apropierea Aeroportului din Salonic

Fostul edil al capitalei, Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost localizat și reținut în apropierea Aeroportului din Salonic. El a fost...

Sorin Oprescu a fost reținut în apropierea Aeroportului din Salonic
Drone/Zborurile, reluate pe aeroportul din Munchen după suspendarea traficului aerian pentru a doua noapte consecutiv
Internaţional sâmbătă, 4 octombrie 2025, 11:58

Drone/Zborurile, reluate pe aeroportul din Munchen după suspendarea traficului aerian pentru a doua noapte consecutiv

Operaţiunile pe aeroportul din Munchen (sudul Germaniei) au fost reluate sâmbătă dimineaţă, după ce traficul aerian fusese suspendat pentru a...

Drone/Zborurile, reluate pe aeroportul din Munchen după suspendarea traficului aerian pentru a doua noapte consecutiv
Internaţional sâmbătă, 4 octombrie 2025, 09:46

Studiu EBU: Radioul rămâne cel mai de încredere mijloc de informare în Europa

Radioul a rămas, în 2024, cel mai de încredere mijloc de informare în Europa, arată cel mai recent studiu realizat de Uniunea Europeană de...

Studiu EBU: Radioul rămâne cel mai de încredere mijloc de informare în Europa
Internaţional vineri, 3 octombrie 2025, 05:56

Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”

Rusia duce un război hibrid cu Europa, iar din acesta nu lipsesc dronele care încalcă frecvent spațiul suveran al statelor membre. La summit-ul...

Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”
Internaţional joi, 2 octombrie 2025, 11:38

Parlamentul European va avea o dezbatere cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti

Agenda sesiunii plenare a Parlamentului European de săptămâna viitoare va include o dezbatere urmată de o rezoluţie cu privire la încălcările...

Parlamentul European va avea o dezbatere cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti
Internaţional joi, 2 octombrie 2025, 10:41

Sindicatele franceze ies din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra Guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva salariaţilor

Sindicatele franceze ies astăzi din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva...

Sindicatele franceze ies din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra Guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva salariaţilor