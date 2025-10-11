Preşedintele francez, Emmanuel Macron, l-a numit din nou premier pe Sébastien Lecornu

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2025, 09:42

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, l-a numit din nou premier aseară pe Sébastien Lecornu, la câteva zile după ce acesta demisionase din aceeaşi funcţie, pe care a ocupat-o doar o lună.

Daniela Coman transmite din Paris: Premierul îşi propune să pună capăt crizei politice care exasperează poporul francez şi instabilităţii ce afectează imaginea şi interesele Franţei, a reacţionat Sébastien Lecornu pe reţeaua de socializare X, imediat după anunţul preşedinţiei. El a promis că toate problemele ridicate în timpul consultărilor din ultimele zile cu partidele vor fi deschise dezbaterii parlamentare, principalul obiectiv al noului guvern fiind aprobarea bugetului de stat pe anul viitor şi stabilizarea finanţelor publice. Noua echipă guvernamentală trebuie să reflecte o diversitate a competenţelor, iar cei care vor accepta să se implice în noul guvern trebuie să se angajeze că nu au ambiţii prezidenţiale pentru alegerile din 2027, mai precizează premierul proaspăt numit, în mesajul său. Potrivit unor informaţii provenite din surse apropiate puterii, preşedintele Macron i-ar fi dat mână liberă premierului Lecornu să-şi formeze cabinetul, în care ar putea fi incluşi mai ales specialişti în diverse domenii şi mai puţin oameni politici. Nu este clar deocamdată ce partide sunt dispuse să acorde susţinere în parlament noului guvern pentru mult dorita stabilitate până în aprilie 2027, la viitoarele alegeri prezidenţiale. Dacă Lecornu nu va reuşi să-şi construiască o majoritate de conjunctură, noi crize politice sunt aşteptate să tulbure scena politică franceză, foarte fragmentată şi tensionată în acest moment. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)