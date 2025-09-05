Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Portugalia: 11 străini şi cinci portughezi, decedaţi în accidentul funicularului Gloria

Portugalia: 11 străini şi cinci portughezi, decedaţi în accidentul funicularului Gloria

Portugalia: 11 străini şi cinci portughezi, decedaţi în accidentul funicularului Gloria

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 19:22

11 cetăţeni străini şi 5 portughezi sunt cele 16 persoane decedate din cauza deraierii miercuri seară a funicularului Gloria la Lisabona, indică ultimul bilanţ prezentat vineri de către autorităţile portugheze, transmite France Presse.

Catastrofa, survenită miercuri seară într-un cartier turistic din centrul capitalei portugheze, a costat viaţa a cinci portughezi, trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, o femeie franceză, un elveţian, un american şi un ucrainean, a detaliat poliţia judiciară portugheză într-un comunicat.

Patru dintre portughezii morţi în accident erau angajaţi ai unei instituţii de ajutor social ale cărei birouri se află la capătul de sus al străzii pe care circulă funicularul.

Până în prezent niciun cetăţean german nu a murit în accident, contrar unei informaţii furnizate de autorităţile portugheze joi, dar trei germani au fost răniţi, printre care un copil de trei ani.

Potrivit autorităţilor portugheze, în accident au fost rănite 23 de persoane, printre care cel puţin 11 cetăţeni străini.

Cauza accidentului funicularului nu este deocamdată cunoscută. Printre ipotezele vehiculate de presa locală se numără ruperea unui cablu de siguranţă sau neglijenţa în lucrările de întreţinere a funicularului, care au fost efectuate de un subcontractant al companiei de transport din Lisabona, Carris.

Agenţia portugheză responsabilă cu anchetarea accidentelor aeriene şi feroviare din Portugalia va publica vineri seară ”o notă informativă ce va prezenta primele constatări confirmate” cu privire la deraierea funicularului Gloria, iar un raport preliminar va fi prezentat în cel mult şase săptămâni, a anunţat directorul agenţiei, Nelson Oliveira.(Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
#Ucraina: 26 de ţări s-au angajat să fie prezente ‘la sol, pe mare sau în aer’, anunţă Macron
Internaţional vineri, 5 septembrie 2025, 05:58

#Ucraina: 26 de ţări s-au angajat să fie prezente ‘la sol, pe mare sau în aer’, anunţă Macron

Douăzeci şi şase de ţări s-au ”angajat să participe la o forţă de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului...

#Ucraina: 26 de ţări s-au angajat să fie prezente ‘la sol, pe mare sau în aer’, anunţă Macron
În toată Italia, traficul feroviar va fi întrerupt din cauza unei greve de 24 de ore
Internaţional joi, 4 septembrie 2025, 18:53

În toată Italia, traficul feroviar va fi întrerupt din cauza unei greve de 24 de ore

În toată Italia, traficul feroviar va fi întrerupt din cauza unei greve de 24 de ore, care va începe în această seară la ora locală 21:00....

În toată Italia, traficul feroviar va fi întrerupt din cauza unei greve de 24 de ore
Portugalia: Doliu naţional după deraierea soldată cu 15 morţi a funicularului Gloria, o atracţie turistică importantă din Lisabona
Internaţional joi, 4 septembrie 2025, 07:50

Portugalia: Doliu naţional după deraierea soldată cu 15 morţi a funicularului Gloria, o atracţie turistică importantă din Lisabona

UPDATE – Portugalia a decretat joi o zi de doliu naţional după deraierea, în ajun, a funicularului Gloria, o atracţie turistică...

Portugalia: Doliu naţional după deraierea soldată cu 15 morţi a funicularului Gloria, o atracţie turistică importantă din Lisabona
În Italia se anunţă o grevă de 24 de ore în transportul feroviar
Internaţional joi, 4 septembrie 2025, 06:08

În Italia se anunţă o grevă de 24 de ore în transportul feroviar

De astăzi, în Italia începe o grevă de 24 de ore în transportul feroviar. Corespondenta RRA Elena Postelnicu ne spune cum va fi afectată...

În Italia se anunţă o grevă de 24 de ore în transportul feroviar
Internaţional miercuri, 3 septembrie 2025, 17:15

Vladimir Putin a declarat miercuri că este pregătit să poarte discuţii cu Volodimir Zelenski dacă va veni la Moscova

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că este pregătit să poarte discuţii cu Volodimir Zelenski dacă preşedintele ucrainean va...

Vladimir Putin a declarat miercuri că este pregătit să poarte discuţii cu Volodimir Zelenski dacă va veni la Moscova
Internaţional luni, 1 septembrie 2025, 07:25

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine în România

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine astăzi în România, în cadrul turneului său prin mai multe ţări de la frontiera de...

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine în România
Internaţional duminică, 31 august 2025, 08:28

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă la Chişinău, alături de preşedinta Maia Sandu, la evenimentele prilejuite de Ziua Limbi Române

UPDATE – Președintele României, Nicuşor Dan, este într-o vizită oficială în Republica Moldova pentru a participa, alături de...

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă la Chişinău, alături de preşedinta Maia Sandu, la evenimentele prilejuite de Ziua Limbi Române
Internaţional sâmbătă, 30 august 2025, 09:20

Peste un sfert de milion de persoane din întreaga lume sunt date dispărute

Crucea Roşie a anunţat că în întreaga lume sunt mai mult de un sfert de milion de persoane care sunt înregistrate ca fiind date dispărute....

Peste un sfert de milion de persoane din întreaga lume sunt date dispărute