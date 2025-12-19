Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Plan al Comisiei Europene pentru combaterea bolilor cardiovasculare

Plan al Comisiei Europene pentru combaterea bolilor cardiovasculare

Plan al Comisiei Europene pentru combaterea bolilor cardiovasculare

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 10:29

Comisia Europeană a prezentat un plan ambiţios pentru combaterea bolilor cardiovasculare, principală cauză de deces în Uniunea Europeană.

Documentul lansat la Strassburg, în plenul Parlamentului European, urmăreşte prevenţia, diagnosticarea precoce şi tratamentul bolilor cardiovasculare cu accent pe grupele vulnerabile.

Are mai multe detalii Cătălin Purcaru: Programe de prevenţie digitalizate, politici pentru limitarea consumului de tutun şi alcool, recomandări pentru vaccinarea împotriva infecţiilor respiratorii, integrarea inteligenţei artificiale în asistenţă medicală şi tablouri de bord pentru monitorizarea inegalităţilor în sănătatea cardiovasculară la nivel european sunt direcţiile de acţiune prevăzute în document. Bolile cardiovasculare reprezintă principală cauză de deces în Uniunea Europeană, a atras atenţia vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Victor Negrescu: 1,7 milioane de oameni mor în fiecare an. Vorbim de aproape o treime din toate decesele din UE. O problemă importantă este inegalitatea. Bolile sistemului circulator reprezintă peste 50% din decese în ţări precum România, Bulgaria sau Letonia, faţă de aproximativ 20% în Danemarca.

Reporter: Documentul face apel la toate statele membre de a elabora sau actualiza planuri naţionale de sănătate cardiovasculară până în 2027, o condiţie esenţială pentru reducerea fragmentării actuale a intervenţiilor cardiovasculare în Uniunea Europeană.

(Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Atac armat la o universitate din SUA/Doi morţi, nouă răniţi, autorul atacului încă nu a fost prins
Internaţional duminică, 14 decembrie 2025, 08:41

Atac armat la o universitate din SUA/Doi morţi, nouă răniţi, autorul atacului încă nu a fost prins

Două persoane au murit şi alte nouă au fost rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă la campusul Universităţii Brown, una dintre...

Atac armat la o universitate din SUA/Doi morţi, nouă răniţi, autorul atacului încă nu a fost prins
UE a decis introducerea unei taxe de 3 euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 euro care vin din afară a spaţiului comunita
Internaţional vineri, 12 decembrie 2025, 18:30

UE a decis introducerea unei taxe de 3 euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 euro care vin din afară a spaţiului comunita

Statele membre ale Uniunii Europene au decis introducerea unei taxe de 3 euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 euro care vin din afară...

UE a decis introducerea unei taxe de 3 euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 euro care vin din afară a spaţiului comunita
Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare (surse)
Internaţional vineri, 12 decembrie 2025, 10:25

Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare (surse)

Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare de miliarde de euro, pentru proiecte...

Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare (surse)
Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod eficient
Internaţional joi, 11 decembrie 2025, 16:28

Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod eficient

Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod...

Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod eficient
Internaţional miercuri, 10 decembrie 2025, 06:42

Doctorii şi asistenţii medicali din Spania sunt în grevă naţională până vineri

Doctorii şi asistenţii medicali din Spania sunt în grevă naţională până vineri, în plină epidemie de gripă. Protestul reduce activitatea...

Doctorii şi asistenţii medicali din Spania sunt în grevă naţională până vineri
Internaţional luni, 8 decembrie 2025, 19:20

(UPDATE) MAE confirmă moartea unui al doilea român, în urma valurilor puternice care au lovit insula spaniolă Tenerife

UPDATE – Ministerul de Externe a confirmat şi moartea unui al doilea cetăţean român în urma valurilor puternice care au lovit ieri insula...

(UPDATE) MAE confirmă moartea unui al doilea român, în urma valurilor puternice care au lovit insula spaniolă Tenerife
Internaţional duminică, 7 decembrie 2025, 08:20

Cel puţin 25 de morţi în urma unui incendiu produs într-un club din India

Cel puţin 25 de oameni au murit în urma unui incendiu produs într-un club din statul indian Goa. Martori oculari spun că cel puţin 100 de...

Cel puţin 25 de morţi în urma unui incendiu produs într-un club din India
Internaţional joi, 4 decembrie 2025, 17:08

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat astăzi că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, pe care o...

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei