Plan al Comisiei Europene pentru combaterea bolilor cardiovasculare

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 10:29

Comisia Europeană a prezentat un plan ambiţios pentru combaterea bolilor cardiovasculare, principală cauză de deces în Uniunea Europeană.

Documentul lansat la Strassburg, în plenul Parlamentului European, urmăreşte prevenţia, diagnosticarea precoce şi tratamentul bolilor cardiovasculare cu accent pe grupele vulnerabile.

Are mai multe detalii Cătălin Purcaru: Programe de prevenţie digitalizate, politici pentru limitarea consumului de tutun şi alcool, recomandări pentru vaccinarea împotriva infecţiilor respiratorii, integrarea inteligenţei artificiale în asistenţă medicală şi tablouri de bord pentru monitorizarea inegalităţilor în sănătatea cardiovasculară la nivel european sunt direcţiile de acţiune prevăzute în document. Bolile cardiovasculare reprezintă principală cauză de deces în Uniunea Europeană, a atras atenţia vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Victor Negrescu: 1,7 milioane de oameni mor în fiecare an. Vorbim de aproape o treime din toate decesele din UE. O problemă importantă este inegalitatea. Bolile sistemului circulator reprezintă peste 50% din decese în ţări precum România, Bulgaria sau Letonia, faţă de aproximativ 20% în Danemarca.

Reporter: Documentul face apel la toate statele membre de a elabora sau actualiza planuri naţionale de sănătate cardiovasculară până în 2027, o condiţie esenţială pentru reducerea fragmentării actuale a intervenţiilor cardiovasculare în Uniunea Europeană.

