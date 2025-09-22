Percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice şi corupere electorală

Foto: oplus_3145730

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2025, 12:19

Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chişinău, desfăşoară luni percheziţii pe teritoriul municipiilor Chişinău şi Orhei, dar şi în sudul ţării, într-un dosar penal ce vizează finanţarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani şi corupere a alegătorilor. În urma acţiunilor, a fost reţinută o persoană, bănuită de implicare în comiterea infracţiunilor, transmite MOLDPRES.

Potrivit CNA, investigaţiile vizează un grup organizat format din factori de decizie, membri şi simpatizanţi ai unor formaţiuni politice, care ar fi pus în aplicare, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, un plan infracţional. Acesta consta în recrutarea şi coruperea alegătorilor prin oferirea de bani, bunuri sau servicii, pentru a influenţa modul în care aceştia îşi exercitau drepturile electorale. Activităţile erau coordonate prin aplicaţii online, inclusiv conturi de pe platforma Telegram.

În cadrul descinderilor, oamenii legii au ridicat sume importante de bani în diverse valute, dispozitive electronice, înscrisuri de ciornă şi alte probe relevante. Persoana reţinută urmează să fie plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA.

Potrivit materialelor anchetei, membrii grupului ar fi participat la transferul şi deghizarea originii unor mijloace financiare provenite din surse ilicite, utilizând conturi bancare şi portmonee electronice, inclusiv din afara ţării. Banii erau introduşi ilegal în Republica Moldova şi folosiţi ulterior pentru finanţarea activităţilor politice, contrar legislaţiei în vigoare. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro