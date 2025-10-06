Nobel 2025: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi, laureaţii Premiului Nobel pentru Medicină

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 12:25

Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 a fost câştigat de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi pentru ‘descoperirile lor privind toleranţa imună periferică’, conform anunţului făcut luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, potrivit site-ului nobelprize.org.

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Medicină a fost acordat americanilor Victor Ambros şi Gary Ruvkun pentru descoperirea microARN, o nouă clasă de molecule de ARN minuscule, ce joacă un rol crucial în reglarea activităţii genelor. Descoperirea lor a dus la identificarea unui principiu complet nou al reglării genelor, principiu ce s-a dovedit esenţial în înţelegerea biologiei organismelor multicelulare şi implicit a oamenilor.

După atribuirea premiului pentru medicină, sezonul Nobelurilor continuă cu Premiul Nobel pentru Fizică, pe 7 octombrie, urmat de premiul pentru chimie, pe 8 octombrie, înainte de premiul pentru literatură, pe 9 octombrie, şi de premiul pentru pace, pe 10 octombrie, singurul decernat la Oslo. Premiul Riksbank Sveriges în Ştiinţe Economice va fi anunţat în data de 13 octombrie.

Premiile vor fi înmânate laureaţilor în cadrul unei ceremonii speciale ce va fi organizată la 10 decembrie, ziua morţii lui Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei.

Premiul constă într-o diplomă, o medalie de aur şi un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro). (Agerpres/ FOTO agerpres.ro)