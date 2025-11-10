Ascultă Radio România Iași Live
Neamț: Polițist din Crăcăoani trimis în judecată pentru trafic de influență

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 15:36

Un agent de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie din Crăcăoani a fost trimis în judecată de procurorii anti-corupţie pentru comiterea a două infracţiuni de trafic de influenţă, a informat, luni, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA).

Poliţistul este acuzat că pe 7 martie 2025, aflându-se în timpul serviciului, a depistat o femeie conducând o maşină pe un drum din Bălţăteşti, fără a deţine permis de conducere, fapt pentru care a întocmit dosar penal pe numele acesteia.

‘Ulterior, în perioada sfârşitului lunii martie – luna aprilie 2025, inculpatul Vieru Sergiu Vasile i-ar fi pretins concubinului persoanei cercetate pentru conducere fără permis suma totală de aproximativ 15.000 de euro, pentru a-şi exercita pretinsa influenţă asupra organului de cercetare penală ce instrumenta cauza respectivă, dar şi asupra procurorului de caz şi a superiorului acestuia, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ, cu promisiunea că va asigura soluţionarea cauzei fără trimiterea în judecată a făptuitoarei’, se arată în rechizitoriul DNA.

În aceeaşi perioadă, cu prilejul a două întâlniri, poliţistul ar fi primit de la concubinul femeii sumele de 25.000 de lei, respectiv 40.000 de lei.

Bărbatul a refuzat să îi mai dea poliţistului suma de 2.000 de euro solicitată de către acesta din urmă, care ar fi condus la echivalentul total de 15.000 de euro solicitaţi.

‘La data de 24 septembrie 2025, în contextul în care cumpărătorul de influenţă dobândise calitatea de inculpat în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ, în cadrul unor discuţii purtate cu primul la domiciliul acestuia, inculpatul Vieru Sergiu Vasile i-ar fi pretins suma de aproximativ 15.000 de euro, în vederea exercitării influenţei asupra organului de urmărire penală care instrumentează cauza penală respectivă, cu promisiunea că acesta nu va fi supus unei măsuri preventive privative de libertate, respectiv că va determina o soluţie favorabilă care să nu presupună trimiterea în judecată’, mai arată procurorii DNA.

Pe 25 septembrie 2025, procurorii au organizat un flagrant în cadrul căruia poliţistul a fost prins în timp ce primea 9.000 de euro şi 5.200 de lire sterline.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru trafic de influenţă iar acum, procurorii au înaintat dosarul spre judecare către Tribunalul Neamţ. (Agerpres)

