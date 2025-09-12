NATO lansează misiunea „Eastern Sentry” pentru a consolida poziția sa de-a lungul flancului estic

Publicat de Lucian Bălănuţă, 12 septembrie 2025, 20:41

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat lansarea misiunii „Eastern Sentry”. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, ca răspuns la încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești.

Noua misiune are caracter defensiv și va mobiliza resurse aliate moderne, inclusiv capabilități împotriva dronelor.

Rutte a subliniat că inițiativa adaugă putere și flexibilitate posturii de apărare a NATO.

România și alte state aliate au salutat decizia, invocând incidente similare de pe propriul teritoriu.

Varșovia a doborât, recent, trei drone rusești intrate adânc în spațiul său aerian. Polonia a calificat incidentul drept „act de agresiune”, primul de acest fel între Rusia și un stat NATO din 2022.