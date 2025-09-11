NATO avertizează Moscova după incursiunile aeriene în Polonia

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2025, 08:49

Există un risc real de extindere a războiului din Ucraina, a avertizat secretarul general al ONU, António Guterres, după ce Polonia a interceptat mai multe drone ruseşti deasupra teritoriului său.

Reacţii de îngrijorare au venit din toate colţurile lumii, iar NATO a anunţat că monitorizează zona, iar apărarea aeriană aliată stă pregătită în permanenţă. Carmen Gavrilă are detalii.

Reporter: Președintele american, Donald Trump, a denunțat încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia și a exclamat pe rețeaua sa de socializare: „Iar începem?”.

Reacții internaționale ferme

Guvernul polonez a calificat intrarea în spațiul țării a celor 19 drone rusești drept un act de agresiune, în timp ce Moscova a negat orice intenție de a ataca Polonia.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a acuzat Rusia că a pus în pericol vieți omenești și că este vorba despre o lungă serie de provocări rusești pe flancul estic al NATO.

De altfel, secretarul general al alianței, Mark Rutte, a spus că Moscova are un comportament periculos, indiferent dacă dronele rusești au intrat în Polonia intenționat sau nu.

Rutte a anunțat că este în curs o evaluare a incursiunii ruse și că aliații vor apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat. Șeful NATO a legat apărarea Ucrainei de cea europeană.

De altfel, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în plenul Parlamentului European, ieri, că e nevoie de un nou program pentru Ucraina.

Ursula von der Leyen: Acesta este războiul Rusiei și Rusia este cea care trebuie să plătească. De aceea, trebuie să lucrăm urgent la o nouă soluție pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei pe baza activelor rusești imobilizate. Vom propune un nou program, care se va numi „avantaj militar calitativ”. Acesta va sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene.

Toți aliații Poloniei au catalogat incidentul drept o provocare a Rusiei și un test, iar Cartierul General al Forțelor NATO a transmis că a fost prima dată când avioane aliate s-au confruntat cu potențiale amenințări în spațiul NATO.

Armata poloneză a anunţat că au fost doborâte doar câteva din cele 19 drone ruseşti, iar Ministerul de Interne a anunţat, miercuri, că a găsit şi resturi de la o rachetă. O dronă sau un obiect similar a lovit o clădire rezidenţială, dar fără să facă victime.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro