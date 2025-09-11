Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » NATO avertizează Moscova după incursiunile aeriene în Polonia

NATO avertizează Moscova după incursiunile aeriene în Polonia

NATO avertizează Moscova după incursiunile aeriene în Polonia

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2025, 08:49

Există un risc real de extindere a războiului din Ucraina, a avertizat secretarul general al ONU, António Guterres, după ce Polonia a interceptat mai multe drone ruseşti deasupra teritoriului său.

Reacţii de îngrijorare au venit din toate colţurile lumii, iar NATO a anunţat că monitorizează zona, iar apărarea aeriană aliată stă pregătită în permanenţă. Carmen Gavrilă are detalii.

Reporter: Președintele american, Donald Trump, a denunțat încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia și a exclamat pe rețeaua sa de socializare: „Iar începem?”.

Reacții internaționale ferme

Guvernul polonez a calificat intrarea în spațiul țării a celor 19 drone rusești drept un act de agresiune, în timp ce Moscova a negat orice intenție de a ataca Polonia.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a acuzat Rusia că a pus în pericol vieți omenești și că este vorba despre o lungă serie de provocări rusești pe flancul estic al NATO.

De altfel, secretarul general al alianței, Mark Rutte, a spus că Moscova are un comportament periculos, indiferent dacă dronele rusești au intrat în Polonia intenționat sau nu.

Rutte a anunțat că este în curs o evaluare a incursiunii ruse și că aliații vor apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat. Șeful NATO a legat apărarea Ucrainei de cea europeană.

De altfel, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în plenul Parlamentului European, ieri, că e nevoie de un nou program pentru Ucraina.

Ursula von der Leyen: Acesta este războiul Rusiei și Rusia este cea care trebuie să plătească. De aceea, trebuie să lucrăm urgent la o nouă soluție pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei pe baza activelor rusești imobilizate. Vom propune un nou program, care se va numi „avantaj militar calitativ”. Acesta va sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene.

Toți aliații Poloniei au catalogat incidentul drept o provocare a Rusiei și un test, iar Cartierul General al Forțelor NATO a transmis că a fost prima dată când avioane aliate s-au confruntat cu potențiale amenințări în spațiul NATO.

Armata poloneză a anunţat că au fost doborâte doar câteva din cele 19 drone ruseşti, iar Ministerul de Interne a anunţat, miercuri, că a găsit şi resturi de la o rachetă. O dronă sau un obiect similar a lovit o clădire rezidenţială, dar fără să facă victime.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Fostul director adjunct al SIS din Rep. Moldova, arestat pentru trădare
Internaţional miercuri, 10 septembrie 2025, 23:15

Fostul director adjunct al SIS din Rep. Moldova, arestat pentru trădare

UPDATE – Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost arestat preventiv...

Fostul director adjunct al SIS din Rep. Moldova, arestat pentru trădare
Incident cu drone în Polonia: Secretarul general al NATO denunţă ‘comportamentul periculos’ al Rusiei
Internaţional miercuri, 10 septembrie 2025, 16:22

Incident cu drone în Polonia: Secretarul general al NATO denunţă ‘comportamentul periculos’ al Rusiei

UPDATE ora 16:30 – Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a denunţat miercuri ‘comportamentul periculos’ al Rusiei după...

Incident cu drone în Polonia: Secretarul general al NATO denunţă ‘comportamentul periculos’ al Rusiei
Starea UE: Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume, declară preşedinta Comisiei Europene
Internaţional miercuri, 10 septembrie 2025, 10:36

Starea UE: Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume, declară preşedinta Comisiei Europene

UPDATE – Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume în care...

Starea UE: Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume, declară preşedinta Comisiei Europene
‘Blocăm totul’: Ample proteste în Franţa împotriva tăierilor bugetare planificate de guvern
Internaţional miercuri, 10 septembrie 2025, 10:20

‘Blocăm totul’: Ample proteste în Franţa împotriva tăierilor bugetare planificate de guvern

Zeci de mii de oameni urmau să iasă miercuri în stradă în oraşele din Franţa, pentru a protesta împotriva tăierilor bugetare planificate de...

‘Blocăm totul’: Ample proteste în Franţa împotriva tăierilor bugetare planificate de guvern
Internaţional marți, 9 septembrie 2025, 06:52

MAE: Grevă generală în Franţa

În Franţa, astăzi este grevă generală, avertizează Ministerul de Externe al României. S-au raliat la protestul de 24 ore sindicatele din...

MAE: Grevă generală în Franţa
Internaţional marți, 9 septembrie 2025, 05:42

Un fost ofițer de informații din Republica Moldova este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis Belarusului secrete de stat ale României

Un fost ofițer din conducerea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut luni pe aeroportul din Timișoara și...

Un fost ofițer de informații din Republica Moldova este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis Belarusului secrete de stat ale României
Internaţional marți, 9 septembrie 2025, 05:36

Guvernul Franţei a fost demis prin votul deputaţilor din Adunarea Naţională

Guvernul Franţei a fost demis în această seară prin votul deputaţilor din Adunarea Naţională, care au refuzat să-i acorde încrederea pentru...

Guvernul Franţei a fost demis prin votul deputaţilor din Adunarea Naţională
Internaţional duminică, 7 septembrie 2025, 06:58

Festivalul de Film de la Veneţia 2025/Benny Safdie, recompensat cu Leul de Argint pentru cel mai bun regizor

Cineastul american Benny Safdie a câştigat sâmbătă seară Leul de Argint pentru cel mai bun regizor în cadrul celei de-a 82-a ediţii a...

Festivalul de Film de la Veneţia 2025/Benny Safdie, recompensat cu Leul de Argint pentru cel mai bun regizor