Modificări legislative privind concediile medicale

Modificări legislative privind concediile medicale

Modificări legislative privind concediile medicale

Publicat de Andreea Drilea, 2 ianuarie 2026, 08:29

Guvernul introduce în acest an un mecanism de control mai strict al concediilor medicale, care prevede verificarea modului în care acestea sunt acordate şi schimbarea ponderii în care revine responsabilitatea susţinerii financiare.

Prevederile sunt incluse într-o ordonanţă de urgenţă adoptată în ultima şedinţă a executivului din 2025.

Reporter: Recent, ministrul sănătăţii afirma că măsurile luate în vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au dus la economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună. Conform noii ordonanţe, casele de asigurări de sănătate vor face, la iniţiativa proprie sau la solicitarea angajatorului, verificări cel puţin prin analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical. Urmează să constate astfel dacă se respectă condiţiile legale privind durata acordării concediului, dacă certificatele sunt completate corect şi în concordanţă cu diagnosticul şi recomandările medicale. În cazul în care, în urma verificărilor, se ajunge la concluzia că nu s-au respectat prevederile legale, asiguratul nu va mai beneficia de indemnizaţia aferentă. Şi modul în care aceasta se acordă urmează să se schimbe temporar. De la 1 februarie până la finalul anului viitor, la 31 decembrie 2027, prima zi a concediului medical nu va mai fi plătită, angajatorul va suporta plata pentru următoarele cinci zile, iar din cea de a şaptea zi a concediului medical până la vindecarea afecţiunii pentru care a fost acordat, costurile vor fi susţinute din fondul de sănătate, adică de CNAS.

