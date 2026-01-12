Ascultă Radio România Iași Live
Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 12:30

Ministerul Finanţelor a lansat, astăzi, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice.

Potrivit Ministerului Finanţelor, cei interesaţi pot investi până la 6 februarie, în aceste titluri, care au maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40% .

Veniturile obţinute sunt neimpozabile, iar achiziţiile se pot face, după caz, prin platforma Ghişeul.ro; de la sediile unităţilor Trezoreriei Statului sau în mediul rural, prin subunităţile Poştei Române.(Rador/ FOTO Ministerul Finanțelor)

