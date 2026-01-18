Ascultă Radio România Iași Live
METEO: Vreme deosebit de rece, cu ger, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei, până la 22 ianuarie, în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 ianuarie 2026, 11:34

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților,
intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei

Zone afectate: Moldova

În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a Moldovei. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în cea mai mare parte a regiunii, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -18 și – 5 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul regiunii, unde valorile termice se vor situa în general între -13 și -9 grade, iar în regiunile sudice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Moldovei, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 10:00 – 18 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger

Zona afectată: Moldova

Gerul va persista în nordul și nord-estul Moldovei, unde maximele vor fi în jurul a -10 grade, iar în restul regiunii, se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: ger

Zona afectată: Moldova

Vremea va fi geroasă, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -15 și -10 grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 19 ianuarie, ora 10:00 – 19 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger

Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Botoșani, Iași, Vaslui și Galați
În cea mai mare parte a Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -2 grade. În nordul Moldovei, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: ger

Zona afectată: Moldova

Vremea va fi geroasă, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -18 și -10 grade.

