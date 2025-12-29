METEO: Noi atenționări de viscol și vreme rea

Intervalul : conform textului

Zonele afectate : conform textului și hărții

Fenomene : conform textului

Mesaj :

MESAJ 1

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 29 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 23

Fenomene și zone vizate: conform textului și hărții

În Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.



Notă: intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.