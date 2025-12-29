Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Noi atenționări de viscol și vreme rea

METEO: Noi atenționări de viscol și vreme rea

METEO: Noi atenționări de viscol și vreme rea

Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2025, 11:18

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 29-12-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textului
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : conform textului
Mesaj :

MESAJ 1
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 29 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 23
Fenomene și zone vizate: conform textului și hărții

      

         În Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.
          Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.


Notă: intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 29-12-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : conform textului
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : conform textului
Mesaj :

MESAJ 2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 29 decembrie, ora 23 – 30 decembrie, ora 08
Fenomene și zone vizate: conform textului și hărții

         În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 29-12-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : conform textului
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : conform textului
Mesaj :

MESAJ 3
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 30 decembrie, ora 08 – 30 decembrie, ora 20
Fenomene și zone vizate: conform textului și hărții

 

         În vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.
        În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

       Notă: intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab. În Banat vor fi precipitații mixte și condiții de polei.
Etichete:
Recomandări pentru circulaţia rutieră în condiţii meteo nefavorabile
Naţional duminică, 28 decembrie 2025, 19:03

Recomandări pentru circulaţia rutieră în condiţii meteo nefavorabile

În judeţul Vâlcea, circulaţia rutieră către staţiunea Vârful lui Roman, situată la 1.700 m în Munţii Căpăţânii, este restricţionată...

Recomandări pentru circulaţia rutieră în condiţii meteo nefavorabile
CCR a amânat din nou dezbaterea şi decizia privind legea de reformare a pensiilor speciale
Naţional duminică, 28 decembrie 2025, 18:44

CCR a amânat din nou dezbaterea şi decizia privind legea de reformare a pensiilor speciale

Judecătorii CCR au suspendat dezbaterea privind reforma pensiilor magistraţiilor pe care urmează să o reia luni, 29 decembrie. Judecătorii...

CCR a amânat din nou dezbaterea şi decizia privind legea de reformare a pensiilor speciale
Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie 2026 ar putea duce la creşterea facturilor
Naţional duminică, 28 decembrie 2025, 09:52

Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie 2026 ar putea duce la creşterea facturilor

Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie anul viitor ar putea duce la creşterea facturilor dacă...

Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie 2026 ar putea duce la creşterea facturilor
Curtea Constituţională urmează să analizeze sesizarea cu privire la cel de-al doilea proiect privind pensionarea magistraţilor
Naţional duminică, 28 decembrie 2025, 08:00

Curtea Constituţională urmează să analizeze sesizarea cu privire la cel de-al doilea proiect privind pensionarea magistraţilor

Curtea Constituţională analizează astăzi sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la pensiile speciale ale magistraţilor....

Curtea Constituţională urmează să analizeze sesizarea cu privire la cel de-al doilea proiect privind pensionarea magistraţilor
Naţional sâmbătă, 27 decembrie 2025, 09:15

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Ştefan

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ştefan, primul martir creştin. El a fost contemporan cu apostolii...

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Ştefan
Naţional sâmbătă, 27 decembrie 2025, 08:57

La această oră, traficul se desfășoară în condiții de carosabil umed și vizibilitate redusă pe mai multe șosele naționale importante

Se circulă la această oră pe un carosabil umed cu vizibilitate scăzută pe mai multe şosele naţionale importante. Care sunt acestea, aflăm de...

La această oră, traficul se desfășoară în condiții de carosabil umed și vizibilitate redusă pe mai multe șosele naționale importante
Naţional sâmbătă, 27 decembrie 2025, 08:39

CCR a programat şedinţa în care este aşteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraţilor

Curtea Constituţională a programat pentru sfârşitul acestei săptămâni şedinţa în care este aşteptată o decizie cu privire la modificarea...

CCR a programat şedinţa în care este aşteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraţilor
Naţional sâmbătă, 27 decembrie 2025, 07:37

Avertisment şi recomandări ale Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează că atacatorii cibernetici încearcă să profite în această perioadă de...

Avertisment şi recomandări ale Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică