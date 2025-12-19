Liderii europeni au ajuns la un acord în privinţa ajutorului financiar pentru Ucraina pentru următorii doi ani

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 05:50

Liderii europeni au ajuns la un acord în privinţa ajutorului financiar pentru Ucraina pentru următorii doi ani.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, de la Bruxelles, că Uniunea Europeană va accesa un împrumut de 90 de miliarde de euro de pe piaţa financiară, bani care ar putea fi atraşi rapid, a transmis corespondentul RRA la Bruxelles, Bogdan Isopescu.

În paralel, însă, liderii celor 27 vor mandata Comisia Europeană să negocieze în continuare folosirea activelor îngheţate ale Rusiei cu Belgia, ţară unde se află mare parte dintre aceşti bani, mai ales că foarte multe dintre garanţiile cerute de Belgia au fost îndeplinite şi mai există doar elemente tehnice care trebuie puse la punct.

Să mai spunem că, în context, şi preşedintele american, Donald Trump, a aprobat în această noapte un buget de apărare în valoare de 1.000 miliarde de dolari pentru anul 2026, din care 800 milioane de dolari vor merge pentru aşa-numita iniţiativă pentru asistenţa pentru securitatea Ucrainei, a transmis Reuters.

