Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale

La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale

La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale

Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 08:48

La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale. Specialiştii anticipează că, dacă nu se va acţiona din timp, riscăm să vedem creşteri importante ale facturilor.

Pe de altă parte, în scenariul cel mai optimist, există şi varianta ca preţurile practicate chiar să se reducă uşor.

Iulian Olescu explică: Dacă se întârzie foarte mult cu luarea unei decizii legate de ce se va întâmpla după momentul expirării plafonărilor de preţuri, cel mai probabil se va ajunge în situaţia în care, în lipsa intrării de gaze pe piaţă pentru a fi vândute la preţuri rezonabile, furnizorii vor intra în panică, neavând ce să ofere clienţilor şi vor cumpăra indiferent de preţ, spune preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.

Dumitru Chisăliţă: Situaţia de facto va determina o criză aparentă. Preţurile vor creşte. Ne vom pomeni, în aprilie, cu preţuri mari. E un scenariu care l-am văzut în iulie 2020, la gaz, în ianuarie 2021, la energie electrică.

Reporter: Al doilea scenariu presupune anunţarea cât mai rapidă de către autorităţi ce se va întâmpla de la 1 aprilie, iar dacă decizia este de renunţare la plafonare, vor apărea oferte cu preţuri ce vor conduce la o creştere uşoară de aproximativ 5% a facturilor, consideră Dumitru Chisăliţă. Acesta adaugă că al treilea scenariu, care ar trebui să fie cel mai normal, presupune ca autorităţile să vină să stabilească un pachet de acţiuni pe care furnizorii, importatorii şi producătorii ar trebui să fie obligaţi să le întreprindă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Reges Online intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 08:36

Reges Online intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Începând de joi intră în vigoare Reges Online – noul registru digital de evidență a salariaților, care înlocuiește integral platforma...

Reges Online intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026
Impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, din 2026
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 07:42

Impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, din 2026

Impozitele locale se majorează în acest an şi se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, potrivit Codului Fiscal. Pentru...

Impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, din 2026
INSP: Două noi decese înregistrate în ultima săptămână din cauza virusurilor gripale
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 07:31

INSP: Două noi decese înregistrate în ultima săptămână din cauza virusurilor gripale

Două noi decese provocate de un virus gripal au fost înregistrate în ultima săptămână, astfel că numărul celor decedaţi din cauza gripei...

INSP: Două noi decese înregistrate în ultima săptămână din cauza virusurilor gripale
Accizele la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din ianuarie
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 07:16

Accizele la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din ianuarie

Nivelul accizelor la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit...

Accizele la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din ianuarie
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 06:43

Campania educaţională ‘Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă’ – derulată de APAH-RO pe parcursul lui 2026

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (APAH-RO) lansează campania educaţională ‘Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă’,...

Campania educaţională ‘Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă’ – derulată de APAH-RO pe parcursul lui 2026
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 06:38

MAI: La un an de la intrarea în spaţiul Schengen, aglomeraţia de la punctele de trecere a frontierei s-a redus semnificativ

Aderarea la Spaţiul Schengen a dus la o reducere semnificativă a aglomeraţiei în punctele de trecere a frontierei, însă poliţiştii au trecut...

MAI: La un an de la intrarea în spaţiul Schengen, aglomeraţia de la punctele de trecere a frontierei s-a redus semnificativ
Naţional miercuri, 31 decembrie 2025, 10:49

Ambulatoriile de specialitate vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, acolo unde este posibil şi necesar

Ambulatoriile de specialitate vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, acolo unde este posibil şi necesar pentru specialităţile cu...

Ambulatoriile de specialitate vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, acolo unde este posibil şi necesar
Naţional miercuri, 31 decembrie 2025, 10:47

Colegiul Medicilor Stomatologi din România analizează impactul ordinului prin care se creează un mecanism de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public

Colegiul Medicilor Stomatologi din România anunţă că analizează impactul ordinului prin care se creează un mecanism de finanţare pentru...

Colegiul Medicilor Stomatologi din România analizează impactul ordinului prin care se creează un mecanism de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public