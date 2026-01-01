La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale

La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale. Specialiştii anticipează că, dacă nu se va acţiona din timp, riscăm să vedem creşteri importante ale facturilor.

Pe de altă parte, în scenariul cel mai optimist, există şi varianta ca preţurile practicate chiar să se reducă uşor.

Iulian Olescu explică: Dacă se întârzie foarte mult cu luarea unei decizii legate de ce se va întâmpla după momentul expirării plafonărilor de preţuri, cel mai probabil se va ajunge în situaţia în care, în lipsa intrării de gaze pe piaţă pentru a fi vândute la preţuri rezonabile, furnizorii vor intra în panică, neavând ce să ofere clienţilor şi vor cumpăra indiferent de preţ, spune preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.

Dumitru Chisăliţă: Situaţia de facto va determina o criză aparentă. Preţurile vor creşte. Ne vom pomeni, în aprilie, cu preţuri mari. E un scenariu care l-am văzut în iulie 2020, la gaz, în ianuarie 2021, la energie electrică.

Reporter: Al doilea scenariu presupune anunţarea cât mai rapidă de către autorităţi ce se va întâmpla de la 1 aprilie, iar dacă decizia este de renunţare la plafonare, vor apărea oferte cu preţuri ce vor conduce la o creştere uşoară de aproximativ 5% a facturilor, consideră Dumitru Chisăliţă. Acesta adaugă că al treilea scenariu, care ar trebui să fie cel mai normal, presupune ca autorităţile să vină să stabilească un pachet de acţiuni pe care furnizorii, importatorii şi producătorii ar trebui să fie obligaţi să le întreprindă.

