Prima pagină » Știri » Prim plan » Instanţa Supremă decide dacă atacă la CCR legea privind plata pensiilor private

Instanţa Supremă decide dacă atacă la CCR legea privind plata pensiilor private

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 13:55

Instanţa Supremă decide joi dacă atacă la Curtea Constituţională legea privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Parlament după dezbateri aprinse şi multe critici în spaţiul public.

Judecătorii Înaltei Curţi urmează să se întrunească de la ora 14:00 pentru a analiza dacă vor cere CCR să exercite controlul de constituţionalitate înainte de promulgare asupra acestei legi iniţiată de guvernul Bolojan.

În forma votată de Parlament, la pensie, majoritatea românilor vor putea retrage iniţial doar 30% din suma acumulată la fondurile private de pensii.

Restul va fi împărţit în tranşe lunare pe o perioadă de opt ani. Excepţie vor face pacienţii oncologici şi persoanele care au acumulat sume mici, care îşi vor putea retrage toţi banii într-o singură tranşă. Noile reguli sunt valabile pentru toate pensiile private, inclusiv pentru Pilonul III, facultativ. În prezent, pensionarii îşi pot retrage integral banii adunaţi la pensiile private. La un an după promulgarea legii acest lucru nu va mai fi posibil.

Între timp, Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat că va sesiza chiar astăzi Curtea Constituţională în legătură cu această lege. Formaţiunea consideră că prin acest act normativ, guvernul Bolojan ar fura pensiile românilor acumulate la pilonul II şi pilonul III. În opinia reprezentanţilor AUR, în forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane şi vor câştiga mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi. Însă, principalul câştigător ar fi statul român care, susţine AUR, a găsit un colac de salvare pentru a-şi finanţa împrumuturile. (Rador/ FOTO ccr.ro)

