Infotrafic: Condiții de iarnă – Lista drumurilor unde se circulă cu dificultate

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 09:25

Se circulă în condiții de iarnă pe două autostrăzi din țară, dar și pe drumurile din 14 județe. Echipele de intervenție acționează la această oră pentru deszăpezire.

Polițiștii rutieri recomandă pregătirea autovehiculelor pentru condițiile de vreme, în locurile afectate de zăpadă sau cu șosele umede. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Mihai Sitaru: Se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A1, atât pe tronsonul București-Pitești, între kilometri 134 și 149, cât și pe întreg tronsonul Râmnicu-Vâlcea – Deva. În aceleași condiții se circulă și pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Pe aceste sectoare de drum se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației. De asemenea, în urma ninsorilor și a lapoviței, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Mureș, Mehedinți, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vâlcea. Pe arterele rutiere principale naționale, respectiv autostrăzile A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești, traficul se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Rador/FOTO imagine ilustrativă DRDP Iași