Informare meteo: cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei
Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 12:11
|Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 01-01-2026
|Ora : 10:30
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 01 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00
Aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane și local se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp. La munte va ninge și, în special în Munții Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15…25 cm. În Banat vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm. Pe alocuri se va forma polei.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 1 ianuarie, ora 23:00 – 2 ianuarie, ora 18:00
Vântul va avea intensificări în Carpații Occidentali și Orientali, iar din dimineața de vineri și în Carpații Meridionali. Vor fi viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…100 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).
