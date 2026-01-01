Ascultă Radio România Iași Live
Informare meteo: cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei

Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 12:11

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 01-01-2026 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 01 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei
Zone afectate: conform textului

      Aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane și local se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp. La munte va ninge și, în special în Munții Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15…25 cm. În Banat vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm. Pe alocuri se va forma polei.
      Vântul se va intensifica în Carpații Occidentali și Orientali, iar de vineri (2 ianuarie) și în Carpații Meridionali și va avea viteze de peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea.
Totodată, până sâmbătă (3 ianuarie) local și temporar intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din vest, centru și est, cu viteze în general de 40…50 km/h.
Notă: Până joi (8 ianuarie) vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 1 ianuarie, ora 23:00 – 2 ianuarie, ora 18:00
Fenomene și zone vizate: conform textului și hărții

      Vântul va avea intensificări în Carpații Occidentali și Orientali, iar din dimineața de vineri și în Carpații Meridionali. Vor fi viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…100 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

