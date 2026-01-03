Guvernul şi-a propus ca bugetul de stat pentru acest an să fie adoptat de Parlament cel târziu la începutul lui februarie

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 08:48

În ţară, Guvernul şi-a propus ca bugetul de stat pentru acest an să fie adoptat de Parlament cel târziu la începutul lui februarie.

Executivul are nevoie de adoptarea legii privind reforma în administraţia locală şi centrală, pentru a stabili exact alocările financiare către ministere şi unităţile administrativ-teritoriale.

Andrei Şerban are detalii: Ordonaţa de urgenţă „Trenuleţul” prevede îngheţarea pensiilor şi a salariilor la stat la nivelul celor din 2025, creşterea salariului minim pe economie de la 1 iulie la 4.325 de lei, atunci când o să scadă de la 300 la 200 de lei, suma de bani pentru care nu se plătesc impozitul pe venit şi contribuţiile sociale. Voucherele pentru energie de 50 de lei vor fi acordate în continuare. Impozitul pe profit o să scadă de la 1% la 0,5 şi o să dispară anul viitor, iar veniturile microîntreprinderilor vor fi impozitate cu o cotă unică de 1%. Şi tot anul acesta o să scadă cu 10% sumele de bani pe care le vor primi parlamentarii, partidele politice şi organizaţiile minorităţilor naţionale. În ultima şedinţă din 2025, Guvernul a mai adoptat şi alte acte normative care vor fi folosite la alcătuirea bugetului de stat şi la cel al asigurărilor sociale de stat, printre altele, este vorba de condiţii noi de plată a concediilor medicale. Mai exact, prima zi de concediu va fi suportată de salariat, apoi, de la a doua până la şasea zi, acestea vor fi plătite de angajator, iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va plăti de la şaptea până la ultima zi de concediu medical. Această măsură se va aplica doar în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. La începutul acestui an, executivul mai are nevoie ca proiectul de lege privind reforma în administraţia locală şi centrală să fie elaborat de Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei, pentru ca premierul Ilie Bolojan să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru el şi apoi să fie definitivat bugetul pe 2026.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro