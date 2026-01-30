Guvern/Şedinţă: Modificări referitoare la telemedicină, la examenul de obţinerea titlului de medic, la calculul accizei la tutunul pentru mestecat

Publicat de Andreea Drilea, 30 ianuarie 2026, 06:19

Guvernul se va reuni, vineri, în şedinţă, pe ordinea de zi aflându-se mai multe proiecte referitoare, printre altele, la clarificarea cadrului juridic al telemedicinei şi subiecte unice pe ţară pentru fiecare specialitate la examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist sau la stabilirea modalităţii de calcul a accizelor pentru tutunul pentru mestecat şi tutunul pentru prizat.

Astfel, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se propune a fi modificată printr-o ordonanţă inclusă pe agenda şedinţei. Aceasta prevede clarificarea cadrului juridic al telemedicinei, prin introducerea unor prevederi care să permită reglementarea diferenţiată a serviciilor medicale furnizate la distanţă, în funcţie de specialitatea medicală şi de tipul serviciului de telemedicină. De asemenea, actul normativ mai prevede că, începând cu sesiunea de examen din semestrul II al anului 2026, proba scrisă a examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog şi, respectiv, farmacist specialist se va desfăşura cu subiecte unice pe ţară pentru fiecare specialitate.

Guvernul mai are pe agendă modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal în privinţa accizelor şi taxelor speciale în sensul stabilirii modalităţii de calcul a accizelor pentru tutunul pentru mestecat şi tutunul pentru prizat.

De asemenea, Executivul va discuta un proiect de lege pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, precum şi două ordonanţe pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, una pentru implementarea directivelor europene privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, iar cealaltă pentru simplificarea procedurilor înregistrării fiscale a sediilor secundare ale contribuabililor.

Un alt proiect aflat pe agendă se referă la modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor, a dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

Executivul îşi propune şi modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, fiind instituite măsuri clare pentru protecţia şi paza bunurilor culturale mobile, inclusiv condiţiile de securitate necesare pentru ca aceste bunuri să poată fi expuse în străinătate.

Un alt proiect de ordonanţă care va fi pe ordinea de zi a şedinţei prevede modificarea unor acte normative din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor şi disciplinei în construcţii, stabilind, între altele, obligaţia emitenţilor de avize şi acorduri de a comunica solicitările, avizele, acordurile sau respingerile exclusiv prin mijloace electronice, în ziua emiterii acestora, precum şi introducerea unor contravenţii pentru respingerea nejustificată a avizelor.

Guvernul mai are în vedere modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere în sensul introducerii mai multor prevederi, printre care cea potrivit căreia efectuarea transportului judeţean sau local în cadrul unei curse efectuate în baza licenţei de traseu eliberate pentru transportul rutier contra cost interjudeţean de persoane prin servicii regulate este permisă numai în cazul în care nu există cursă atribuită pe respectivul traseu judeţean sau local, după caz.

Potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă, care va fi discutat în şedinţă, se modifică actele normative referitoare la Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie şi la Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol în sensul ca termenul maxim de realizare a investiţiilor să fie de 18 luni de la acordarea primei plăţi aferente sprijinului financiar, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 30 de luni, faţă de maximum de 18 luni cât este în prezent.

Guvernul mai are în vedere actualizarea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, precum şi aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii ‘Reabilitarea Bazinului de Apă Curată şi a lucrărilor anexe pe râul Doftana, judeţul Prahova’.

De asemenea, Executivul discută şi modificarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ‘Medium Term Notes’, conform notei de fundamentare urmând să fie înlocuită suma maximă prevăzută de 90 miliarde euro sau echivalent euro din orice valută, cu valoarea de 99 miliarde euro sau echivalent, în scopul acoperirii necesarului brut de finanţare prin emisiuni de euroobligaţiuni pe pieţele internaţionale de capital pentru anul 2026 şi realizarea unei emisiuni în debutul anului 2027.

Pe ordinea de zi se mai află şi aprobarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Ordinului Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim Rodos şi Malta, semnat la Roma, la 11 mai 2018, precum şi modificarea HG 1156/2013 referitoare la aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de imobilizare a animalelor care ameninţă viaţa sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea şi administrarea substanţelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare şi înregistrare a bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro