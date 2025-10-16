Ascultă Radio România Iași Live
Grecia este prima ţară din UE care introduce oficial ziua de lucru de 13 ore

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 19:15

Grecia a adoptat un proiect de lege controversat care permite zile de lucru de până la 13 ore, în pofida protestelor şi grevelor generale desfăşurate la nivel naţional.

Guvernul conservator de la Atena susţine că măsura va crea o piaţă a muncii mai eficientă şi mai flexibilă.

Autorităţile precizează că cele 5 ore suplimentare sunt opţionale şi că pot fi aplicate pentru cel mult 37 de zile pe an. Sindicatele greceşti avertizează însă că ziua de lucru de 13 ore va distruge echilibru dintre viaţa profesională şi cea personală şi va afecta sănătatea fizică şi psihică a angajaţiilor.

În timp ce tot mai multe ţări europene testează programul de lucru de 4 zile pe săptămână, Grecia merge în direcţie opusă.

Ţara a devenit prima din Uniunea Europeană care introduce oficial ziua de lucru de 13 ore pentru angajaţii din sectorul privat.

Guvernul conservator, condus de Noua Democraţie, a adoptat aseară prin vot în parlament noua reformă a muncii, în ciuda protestelor masive ale sindicatelor şi a două greve generale masive desfăşurate în mai puţin de zece zile.

Legea permite angajaţiilor din industrie, comerţ, agricultură şi servicii să lucreze până la 13 ore pe zi, maximum 37 de zile pe an şi până la 6 zile pe săptămână. Orele suplimentare vor fi plătite cu un bonus de 40%.

Executivul susţine că măsura este necesară pentru a combate efectele îmbătrânirii populaţiei şi lipsa forţei de muncă. Reforma mai prevede şi alte schimbări, precum: contracte de două zile, concedii împărţite în mai multe perioade, angajări prin aplicaţii digitale şi programe flexibile, adaptate nevoilor companiilor. Sindicatele avertizează însă că ziua de lucru de 13 ore va duce la exploatare, va distruge echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală şi va afecta sănătatea fizică şi psihică a angajaţilor. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

