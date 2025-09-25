Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 14:10

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare, după ce un tribunal din Paris l-a găsit vinovat de conspiraţie criminală cu autorităţile din Libia pentru finanţarea ilegală a campaniei sale electorale.

Dl Sarkozy, care a negat întotdeauna acuzaţiile, a fost acuzat că a încheiat o înţelegere cu Muammar al-Gaddafi pentru a obţine finanţarea campaniei sale electorale în schimbul sprijinului pe scena internaţională pentru guvernul libian, atunci izolat. Judecătorul, care l-a achitat pe dl Sarkozy de alte acuzaţii, inclusiv de cea de corupţie, a declarat că nu există dovezi că fopstul preşedinte a încheiat o astfel de înţelegere cu colonelul Gaddafi şi nici că banii trimişi din Libia au ajuns în fondurile de campanie ale dlui Sarkozy.

Sentinţa lui Nicolas Sarkozy înseamnă că acesta va merge la închisoare indiferent dacă va face sau nu apel. De asemenea, judecătorul l-a obligat pe acuzat să plătească o amendă de 100.000 de euro. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

