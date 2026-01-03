Costul vieţii, instabilitatea politică şi corupţia sunt principalele trei motive de îngrijorare pentru tinerii români

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 09:18

Costul vieţii, instabilitatea politică şi corupţia sunt principalele trei motive de îngrijorare pentru tinerii români.

Un studiu recent, realizat de o mare companie de audit în peste 40 de ţări, analizează percepţiile aşa-numiţilor mileniali, adică persoanele născute între 1981 şi 1996, şi ale generaţiei Z, formată din cei născuţi între anii 1996 şi 2015.

Reporter: Situaţia economică precară domină temerile. Aproape jumătate dintre mileniali, 48%, şi peste o treime dintre tinerii din generaţia Z, 39%, consideră costul vieţii ca fiind cea mai mare problemă. În acelaşi timp, tinerii se tem că, după pensionare, nu vor beneficia de o situaţie financiară confortabilă – mulţi dintre ei susţinând că trăiesc de la un salariu la altul: 60% dintre mileniali şi 46% dintre reprezentanţii generaţiei Z. În ciuda acestui pesimism economic, tinerii români privesc cu optimism inovaţiile tehnologice. Inteligenţa artificială generativă este văzută ca o oportunitate, peste 40% dintre respondenţi folosind deja zilnic această tehnologie, cifre în creştere cu peste 10 procente faţă de acum un an. Datele mai arată că mulţi tineri caută un serviciu care să le ofere sentimentul că derulează o activitate care are sens dincolo de beneficiile personale sau salariale. Studiul mai arată, de asemenea, că sustenabilitatea şi schimbările climatice rămân subiecte importante, mulţi tineri fiind dispuşi să plătească mai mult pentru produse sau servicii sustenabile.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro