Continuă protestele cadrelor didactice în faţa ministerului Educaţiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 14:59

Continuă protestele cadrelor didactice care s-au adunat şi, astăzi, în faţa ministerului Educaţiei.

Sute de angajaţi au venit din toată ţara pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de întrevederea, de ieri, cu premierul Ilie Bolojan care s-a încheiat fără niciun rezultat. Sindicaliştii cer în continuare eliminarea măsurilor fiscal-bugetare care vor afecta, în opinia lor, sistemul de învăţământ.

Reporterul RRA, Alex Avram, a stat de vorbă cu câţiva protestatari.

-: Este a zecea zi şi probabil vor mai fi încă multe zeci de zile de proteste. Cererea noastră este simplu – abrogarea acestei legi care a venit să taie ca o drujbă. Taie şi taie în învăţământul nostru. Nu se gândesc la nimeni, la copii, la părinţi, la cadre, la nimic nu se gândesc, doar la procente şi la reducerea deficitului.

-: Nu s-au gândit şi la elevi. Elevii vor avea mai multe ori în program, pentru că profesorii vor avea mai multe ori – obligatoriu se reflectă în orarul elevilor şi noi vrem performanţă la ei.

Cadrele didactice spun că vor continua protestele în fiecare zi şi că iau în considerare boicotarea începutului de an şcolar, pe 8 septembrie. (Rador/ FOTO Dianu Surdu/ arhiva)

