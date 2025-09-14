Consiliul de Securitate ONU, îngrijorat de incursiunea cu drone a Rusiei în Polonia

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 14 septembrie 2025, 08:30

Peste 40 de țări, membre și partenere ale Alianței Nord-Atlantice, au semnat vineri o declarație comună la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, în care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la incursiunea cu drone a Rusiei în Polonia.

În același context, Statele Unite au transmis că vor apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO. Tot ieri, conducerea Alianței a anunțat derularea operațiunii Santinela Estului, având la bază un concept nou care vizează în principal respingerea atacurilor cu drone, după cum a declarat comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus Gregory Grynkewich.

Alexus Gregory Grynkewich: Cheia este un design de apărare complet nou. Va fi o abordare cuprinzătoare și integrată și, cu resurse suplimentare, vom putea acoperi lacunele din linie. Vom putea concentra forțele acolo unde trebuie să ne apărăm într-un moment de amenințare anume și vom avea o comunicare mult mai bună pentru întreg flancul estic.

După incidentul din Polonia, mai mulți aliați, printre care Franța, Germania, Danemarca și Marea Britanie, au trimis deja avioane, fregate și echipamente de detectare și doborâre suplimentare în estul continentului.

