Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » CCR: Legea privind pensiile magistraţilor – neconstituţională

CCR: Legea privind pensiile magistraţilor – neconstituţională

CCR: Legea privind pensiile magistraţilor – neconstituţională

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 17:14

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor.

‘Prin votul exprimat, judecătorii Instanţei supreme transmit un ‘nu’ răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept’, preciza ÎCCJ într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, legea încalcă ‘nu mai puţin’ de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

‘Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care Guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă’, arăta Instanţa supremă.

Premierul Ilie Bolojan afirma, în cadrul şedinţei plenului reunit al Parlamentului pentru angajarea răspunderii pe proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că magistraţii români ies la pensie la 48 – 49 de ani şi o pensie medie în magistratură depăşeşte 24.000 de lei. Totodată, numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000 – 40.000 de lei, în mod special pentru magistraţii care au avut şi funcţii de conducere.

‘Prin reforma pe care o propunem va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârşitul căreia pensionarea magistraţilor se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va creşte de la 25 de ani la 35 de ani, aşa cum este cazul pentru ceilalţi cetăţeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remuneraţie netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar şi cu această scădere, pensiile magistraţilor rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000 – 15.000 de lei nu asigură independenţa şi respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaţionale sau Constituţiei’, spunea premierul. (Agerpres/ FOTO facebook ccr.ro)

Etichete:
Procurorii afirmă că la acest moment nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 17:08

Procurorii afirmă că la acest moment nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă cu...

Procurorii afirmă că la acest moment nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova
(AUDIO) Ministerul Educaţiei a lansat în consultare un proiect privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 16:40

(AUDIO) Ministerul Educaţiei a lansat în consultare un proiect privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare

Ministerul Educației a lansat, astăzi, în consultare publică, proiectul de ordin care modifică regulile privind organizarea olimpiadelor și...

(AUDIO) Ministerul Educaţiei a lansat în consultare un proiect privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare
Aragazul nu trebuie folosit pentru încălzirea locuinţei
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 13:32

Aragazul nu trebuie folosit pentru încălzirea locuinţei

Aragazul nu trebuie folosit pentru încălzirea locuinţei. Acesta poate fi un real pericol, atrag atenţia autorităţile şi specialiştii în...

Aragazul nu trebuie folosit pentru încălzirea locuinţei
Începe exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” desfășurat în România și în Bulgaria
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 13:29

Începe exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” desfășurat în România și în Bulgaria

Peste 5.000 de militari şi 1.200 de mijloce tehnice din zece state NATO participă, de astăzi până pe 13 noiembrie, la exerciţiul „Dacian...

Începe exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” desfășurat în România și în Bulgaria
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 13:23

Precizări privind stadiul anchetei şi evoluţia situaţiei generate de explozia din Calea Rahovei

Alimentarea cu gaze naturale a fost reluată pe unele străzi din cartierul Rahova din Capitală. Pentru blocurile aflate în zona afectată de...

Precizări privind stadiul anchetei şi evoluţia situaţiei generate de explozia din Calea Rahovei
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 10:29

Blocul din capitală unde a avut loc o explozie nu mai poate fi locuit

Blocul din Calea Rahovei din capitală unde a avut loc explozia care a ucis trei persane şi a rănit altele nu mai este sigur pentru locuit –...

Blocul din capitală unde a avut loc o explozie nu mai poate fi locuit
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 07:39

Coaliţia de guvernare reia, săptămână aceasta, discuţiile cu privire la reforma administraţiei

Coaliţia de guvernare reia, săptămână aceasta, discuţiile cu privire la reforma administraţiei. Într-un interviu recent la Radio România...

Coaliţia de guvernare reia, săptămână aceasta, discuţiile cu privire la reforma administraţiei
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 06:54

Încep înscrierile în programul de susținere a natalității

Astăzi încep înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea natalității – FIV 2025. Se...

Încep înscrierile în programul de susținere a natalității